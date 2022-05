Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Δωδεκάνησα

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και πόσο ισχυρή ήταν η δόνηση.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/5) στα Δωδεκάνησα.

Ο σεισμός ήταν 4,2 R έγινε περίπου στις 7:20 το απόγευμα της Τετάρτης (18.05.2022) σε απόσταση 39 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Κω, ενώ είχε εστιακό βάθος 113 χιλιόμετρα.

