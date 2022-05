Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι τρεις όψεις της Πέμπτης (εικόνες)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Στις 3 Νοεμβρίου παύει να είναι ανάδρομος ο Ερμής, ο κυβερνήτης των Διδύμων, που σήμερα κάνει πολύ ωραία όψη με τον Δία και αυτό σημαίνει ότι παλιοί φίλοι έρχονται στην ζωή σας, παλιές υποθέσεις επιστρέφουν, μπορείτε να αναθεωρήσετε πολλά πράγματα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «Ο Ήλιος κάνει ωραία όψη με τον Πλούτωνα και είναι πολύ δυνατή ημέρα για τα οικονομικά», ενώ ανέφερε ακόμη πως μπορεί συζητήσεις ανάμεσα σε πρόσωπα κύρους να καταλήξουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Συνέχισε πως υπάρχει και τρίτη ευνοϊκή όψη, αναφέροντας ότι «ο Ουρανός κάνει ωραία όψη με την Σελήνη και αυτό σημαίνει πως πολλά πράγματα αλλάζουν».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη πως «πολλές φορές η πανσέληνος και η έκλειψη μπορεί να φέρουν και καλά πράγματα», ενώ είπε πως παρότι είναι ανάδρομος ο Ερμής οι ημέρες δεν είναι τόσο αρνητικές, τονίζοντας ότι τα πράγματα είναι καλά και στον ερωτικό τομέα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

