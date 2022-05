Πολιτική

Αναστασιάδης: Επικοινωνία με Μητσοτάκη για την ομιλία στο Κογκρέσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «ευχαριστώ» του Προέδρου της Κύπρου προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την αναφορά του για το Κυπριακό ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά την οποία τον ευχαρίστησε για την προβολή του Κυπριακού προβλήματος ενώπιον του προέδρου, Τζο Μπάιντεν και του Αμερικανικού Κογκρέσου.

«Συμφωνήσαμε τη συνέχιση της από κοινού ανάληψης δράσεων στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού» αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter o κ. Αναστασιάδης.

Σε επικοινωνία με τον @PrimeministerGR εξέφρασα τις ευχαριστίες μου για την προβολή του Κυπριακού προβλήματος ενώπιον του Προέδρου @JoeBiden και του Αμερικανικού Κογκρέσου. Συμφωνήσαμε τη συνέχιση της από κοινού ανάληψης δράσεων στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) May 19, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Σαγιώρ: “Ο Δάκης ζυγίζει 42 κιλά και έχει περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον”

Ευλογιά των πιθήκων: Τα συμπτώματα και τα κρούσματα στον κόσμο

Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάτρα: Στην ΓΑΔΑ το φιαλίδιο με το αίμα της Τζωρτζίνας (βίντεο)