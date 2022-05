Συνταγές

Τραγανοί λουκουμάδες από τον Πέτρο Συρίγο

Μυστικά για τέλιους λουκουμάδες, που ετοιμάζονται εύκολα και γρήγορα, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Τραγανούς λουκουμάδες ετοίμασε την Πέμπτη ο σεγ στην κουζίνα της εκπμπής "Το Πρωινό".

Ο Πέτρος Συρίγος, μαζί με την συνταγή του, μοιράστηκε και τα μυστικά τους, για τους πιο τραγανούς και αφράτους λουκουμάδες.

Μυστικά για τραγανούς λουκουμάδες:

Διαλύουμε την μαγιά πάντα σε χλιαρό νερό! Αφήνουμε την ζύμη μας να φουσκώσει σε ζεστό περιβάλλον Χρησιμοποιούμε πάντα ένα καλό φρέσκο ελαιόλαδο ή ένα εξαιρετικό αραβοσιτέλαιο Για να ρίξεις τους λουκουμάδες στο τηγάνι, θα πάρεις με ένα βρεγμένο κουτάλι μια ποσότητα από την αφράτη και ζουμερή ζύμη και θα την ρίξεις απαλά μέσα στο λάδι Προσοχή! Με το που ρίξεις την ζύμη από τους λουκουμάδες μέσα στο λάδι, θα βυθιστεί και αμέσως θα βγει στην επιφάνεια. Ανακατεύσεις συνεχώς τους λουκουμάδες μέχρι να πάρουν χρώμα. Μόλις πάρουν χρώμα, τους βγάζεις από το λάδι αφήνεις λίγο να στραγγίξουν σε ένα χαρτί και έπειτα προσθέτεις το topping που επιθυμείς!

Η συνταγή για τους αφράτους και τραγανούς λουκουμάδες: Λουκουμάδες – ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 220γρ. νερό (ζεστό)

12γρ. ζάχαρη

10γρ. μαγιά νωπή

1 βανίλια

30γρ. ηλιέλαιο

2γρ. αλάτι

250γρ. αλεύρι σκληρό κοσκινισμένο

Άχνη ζάχαρη

Μέλι ή σοκολάτα για το σερβίρισμ

1γρ. κανέλα σκόνη (προαιρετικά)

καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο για το τηγάνισμα Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε ξηρή μαγιά, η αναλογία είναι 1 προς 3, ξηρής προς νωπή. Δηλαδή 1 γραμμάριο ξηρής μαγιάς ισούται με 3 γραμμάρια νωπής. ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ Η ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ και βάζουμε την μαγιά, προσθέτουμε την ζάχαρη και το νερό και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε δυο κουταλιές αλεύρι και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Κοσκινίζουμε το αλεύρι μέσα στο μείγμα και μετά προσθέτουμε το αλάτι, την κανέλα, το ηλιέλαιο και την βανίλια. Ανακατεύουμε τα υλικά με το χέρι και στη συνέχεια σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και μια πετσέτα από πάνω και το αφήνουμε για 40 λεπτά. Βάζουμε ηλιέλαιο στην κατσαρόλα, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Παίρνουμε το μείγμα με το χέρι και βάζουμε ένα μπαλάκι σε ένα κουταλάκι το οποίο έχουμε βουτήξει σε ηλιέλαιο για να μην κολλάει. Το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Αφού βάλουμε αρκετούς λουκουμάδες στην κατσαρόλα αρχίζουμε και ανακατεύουμε με την κουτάλα. Τους αφήνουμε περίπου 3 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς και στη συνέχεια τους βάζουμε σε ένα πιάτο με χαρτί για να ρουφήξει το ηλιέλαιο. Αφού τους φτιάξουμε όλους τους σερβίρουμε ανάλογα με την προτίμηση μας με μέλι, κανέλα και άχνη ή μπορούμε να προσθέσουμε σοκολάτα.

