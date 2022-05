Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Twitter ξεκινά εκστρατεία κατά των fake news

Εκστρατεία κατά των fake news για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα αρχίσει το Twitter, τοποθετώντας προειδοποιητικές ετικέτες σε κάθε σχετικό παραπλανητικό περιεχόμενο ενώ παράλληλα θέλει να περιορίσει και τις πληροφορίες που αντικρούονται από ανθρωπιστικές οργανώσεις ή άλλες αξιόπιστες πηγές.

Όπως ανακοίνωσε το Twitter, τα βήματα που θα ακολουθήσει για να περιορίσει τα fake news σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», είναι μέρος μιας νέας πολιτικής που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Twitter θα προσεγγίζει την παραπληροφόρηση κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Σημειώνεται ότι και άλλες πλατφόρμες social media έχουν αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν και χειρίζονται την παραπληροφόρηση. Το Twitter πουλήθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος είπε ότι πιστεύει ότι ο ιστότοπος πρέπει να είναι μια πλατφόρμα ελευθερίας του λόγου.

Οι νέες προειδοποιητικές ετικέτες θα ειδοποιούν τους χρήστες ότι ένα tweet έχει παραβιάσει τους κανόνες του Twitter, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να σχολιάζουν την ανάρτηση. Η πλατφόρμα δεν θα επεκτείνει ούτε θα προτείνει τέτοια tweets και τα retweet θα απενεργοποιούνται επίσης.

Η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι «ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος παρέμβασης για την αποφυγή βλάβης, διατηρώντας παράλληλα και προστατεύοντας τον λόγο στο Twitter», δήλωσε ο Γιοέλ Ροθ, επικεφαλής ασφάλειας και ακεραιότητας στο Twitter, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με δημοσιογράφους.

Η εταιρεία θα δώσει προτεραιότητα στην προσθήκη ετικετών σε παραπλανητικά tweets από λογαριασμούς υψηλού προφίλ, όπως επαληθευμένους χρήστες ή επίσημα κρατικά προφίλ. Θα δώσει επίσης προτεραιότητα σε περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει ανθρώπους στο πεδίο.

Το Twitter αναφέρει ότι ορίζει τις κρίσεις ως καταστάσεις όπου υπάρχει εκτεταμένη απειλή για τη ζωή, τη σωματική ασφάλεια, την υγεία ή τη βασική επιβίωση. Σημειώνει ότι η πολιτική του θα επικεντρωθεί αρχικά σε διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις, αλλά προορίζεται επίσης για εκδηλώσεις όπως μαζικοί πυροβολισμοί ή φυσικές καταστροφές.

«Ενώ το χρονοδιάγραμμα για αυτό το έργο ξεκίνησε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ανάγκη για αυτήν την πολιτική ήρθε στο επίκεντρο ακόμη πιο ξεκάθαρα καθώς εξελισσόταν η σύγκρουση στην Ουκρανία», είπε ο Ροθ.

