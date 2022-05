Κοινωνία

Αιγάλεω: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (βίντεο)

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 02.00 σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, στην οδό Εμμανουήλ Παππά, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο κτίριο υπήρχαν μόνο απορρίμματα και πλαστικές καρέκλες.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκα άμεσα και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασής της σε κοντινά κτήρια.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ.

