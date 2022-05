Life

Η Ριάνα έγινε μαμά

Το πρώτο παιδί της έφερε στον κόσμο η Ριάνα, η οποία "άλλαξε την μόδα" στην διάρκεια της εγκυμοσύνη της.

Η τραγουδίστρια της ποπ Ριάνα και ο ράπερ A$AP Rocky έγιναν γονείς, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος TMZ. Η 34χρονη Ριάνα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι στις 13 Μαΐου, στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Είναι το πρώτο παιδί του ζεύγους, που τον περασμένο Ιανουάριο είχε αποκαλύψει ότι περίμενε τον ερχομό του στον κόσμο.

Η γεννημένη στα Μπαρμπέιντος τραγουδίστρια, της οποίας το πλήρες όνομα είναι Ρόμπιν Ριάνα Φέντι, έχει κερδίσει εννέα βραβεία Grammy, ενώ δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας και του μακιγιάζ.

Στην περίπτωση της Ριάνα και του κατά έναν χρόνο μικρότερού της, A$AP Rocky, ο έρωτας ήρθε έπειτα από μια πολυετή φιλία. Ο ράπερ είχε δηλώσει τον Μάιο του 2021 στο περιοδικό GQ ότι η Ριάνα είναι «ο έρωτας της ζωής μου» και ότι ήθελε «απολύτως» να γίνει πατέρας.

