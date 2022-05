Νορβηγία: Επίθεση με μαχαίρι

Κόσμος

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Νορβηγία.

Συνελήφθη ύποπτος στην επίθεση με μαχαίρι στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νορβηγίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Νωρίτερα η τοπική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν τυχαία με μαχαίρι στο Νούμενταλ στη νοτιοανατολική Νορβηγία.

Το ένα από τα θύματα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, είχε προσθέσει η αστυνομία.

