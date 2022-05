Αθλητικά

Η παράδοση του Παναθηναϊκού και το σερί του ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του ΟΠΑΠ:

«Ραντεβού στο ΟΑΚΑ έχουν αύριο (20:00) ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Τέσσερις φορές έχουν αναμετρηθεί σε τελικούς. Τρεις φορές επικράτησε ο Παναθηναϊκός, το 1955, το 1977 και το 2014 και μία ο ΠΑΟΚ, το 1972.

Στον τελευταίο μεταξύ τους τελικό, το 2014 και πάλι στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 4-1. Από τότε ο ΠΑΟΚ έδωσε 4 τελικούς και τους κέρδισε και τους 4. Τα 5 τελευταία χρόνια πήρε 4 Κύπελλα, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2021. Συνολικά, οι 2 φιναλίστ έχουν κατακτήσει 26 Κύπελλα, 18 ο Παναθηναϊκός και 8 ο ΠΑΟΚ.

Φράιμπουργκ εναντίον Λειψίας στο Βερολίνο

Τελικός Κυπέλλου γίνεται και στη Γερμανία. Αύριο (21:00) στο Βερολίνο η Φράιμπουργκ αντιμετωπίζει τη Λειψία.

Οι 2 ομάδες έδωσαν μάχη στο πρωτάθλημα για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης και τη συμμετοχή στο Champions League της νέας περιόδου. Το εισιτήριο πήρε τελικά η Λειψία. Οι 2 μεταξύ τους αναμετρήσεις στην Bundesliga τελείωσαν ισόπαλες με 1-1.

