Κόσμος

Ουκρανία - Μπούτσα: Ρώσοι οδηγούν στρατιώτες προς εκτέλεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σοκαριστικά βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις φρικαλεότητες στην Μπούτσα.

Ένα νέο βίντεο έρχεται από την Μπούτσα, που πριν από λίγες εβδομάδες συνέβη η φρικαλεότητα από τους Ρώσους στρατιώτεες.

Πιο συγκεκριμένα, οι New York Times δημοσιεύουν βίντεο, που δείχνει πώς εκτελέστηκαν τουλάχιστον οχτώ Ουκρανοί στην Μπούτσα στις 4 Μαρτίου.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνονται Ρώσοι στρατιώτες να οδηγούν μια ομάδα Ουκρανών αιχμαλώτων προς μία αυλή, για να τους εκτελέσουν.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Μερικοί από τους αιχμαλώτους στρατιώτες, περπατούν σκυφτοί κρατώντας τη ζώνη του ατόμου που βρίσκεται μπροστά τους. Άλλοι έχουν τα χέρια υψωμένα στο κεφάλι. «Προχωράτε δεξιά» τους φωνάζει ένας στρατιώτης, βρίζοντάς τους.

The men sheltered there overnight. By the morning of March 4, they realized that an escape was impossible. “We are surrounded,” Denys Rudenko wrote to his friend. “For now we are hiding. They are shooting from armored vehicles and heavy caliber.” pic.twitter.com/IwgL3w0DFm — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

Το βίντεο που δημοσιεύουν οι NYT δείχνει τους Ουκρανούς αιχμαλώτους να οδηγούνται στην αυτοσχέδια ρωσική βάση, και έπειτα τελειώνει χωρίς να δείξει κάτι παραπάνω.

Οκτώ μάρτυρες αποκάλυψαν στην αμερικανική εφημερίδα τη φριχτή συνέχεια πως δηλαδή οι Ρώσοι στρατιώτες οδήγησαν τους άνδρες πίσω από ένα κτίριο με γραφεία που είχαν καταλάβει και τους εξόντωσαν.

This is what happened in #Bucha. #Russia soldiers lead at least 8 civilians to be executed pic.twitter.com/CfzX7uTkwm — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – “Θα ζούσε αν μετρούσαν το οξυγόνο του”

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)