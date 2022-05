Κοινωνία

Φωτιά σε Βοιωτία και Κιλκίς

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή εναέριων μέσων, επιχειρούν και στα δυο μέτωπα.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από το Κάστρο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι και μέχρι στιγμής δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα και 3 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αξιούπολη Κιλκίς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με επτά οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δύο αεροσκάφη. Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη φωτιά, πάνω από το Λουτράκι, στα Γεράνεια Όρη.

