Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βέλγιο: “τέλος” οι μάσκες στα ΜΜΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας προστασίας από τον κορονοϊό στο Βέλγιο.

Αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας προστασίας από τον κορονοϊό στο Βέλγιο, καθώς από το Σάββατο (20.5.2022), η μάσκα δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά θα παραμείνει υποχρεωτική στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπή του Βελγίου, Codeco, η μάσκα θα πάψει να είναι υποχρεωτική σε τρένα, τραμ, λεωφορεία, μετρό και κάθε μορφής δημόσια συγκοινωνία. Ωστόσο παραμένει υποχρεωτική σε νοσοκομεία, ιατρεία και φαρμακεία.

Σε άλλα ιατρεία, για παράδειγμα σε οδοντιάτρους, ψυχολόγους ή φυσιοθεραπευτές, η μάσκα εξακολουθεί να συνιστάται όταν δεν μπορεί να διατηρηθεί η απόσταση του ενάμιση μέτρου. Όπου καταργείται η υποχρεωτική χρήση μάσκας, εξακολουθεί να υπάρχει σύσταση για τη χρήση της.

Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Βελγίου για τον κορονοϊό (Codeco) αποφάσισε επίσης να καταργήσει όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Τα μη απαραίτητα ταξίδια δεν αποθαρρύνονται πλέον και όλες οι υποχρεώσεις καραντίνας ισχύουν μόνο για τα άτομα που επιστρέφουν από μια χώρα όπου μια παραλλαγή χαρακτηρίζεται ανησυχητική.

Η Codeco ανακοίνωσε επίσης ότι το βαρόμετρο, το οποίο προβλέπει την έναρξη ισχύος νέων μέτρων σε περίπτωση υπέρβασης ορισμένων επιπέδων μόλυνσης, είναι απενεργοποιημένο.

Σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού (Covid Safe Ticket), το νομικό πλαίσιο σε αυτό το στάδιο δεν επιτρέπει την επαναεισαγωγή του, παρά μόνο σε περίπτωση αναζωπύρωσης της πανδημίας.

Στο Βέλγιο, ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού είναι μικρότερος από 1. Το 79% του πληθυσμού (9,1 εκατομμύρια άτομα) έχει λάβει μια δόση εμβολίου και το 60% (7,1 εκατομμύρια) δύο δόσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των Πιθήκων: ανησυχία από την αύξηση των κρουσμάτων

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Επεισόδια στο ΟΑΚΑ

Παρουσιάστης έγινε έξαλλος με ρεπορτάζ και τα... έσπασε on air (βίντεο)