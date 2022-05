Οικονομία

Φοροδιαφυγή - Αδήλωτοι εργαζόμενοι: “Λουκέτο” σε καφέ μπαρ για δεκάδες παραβάσεις

Οι ελεγκτές δεν βρήκαν δεκάδες αποδείξεις που θα έπρεπε να έχουν κοπεί, βρήκαν όμως πολλούς υπαλλήλους η πρόσληψη των οποίων δεν είχε καν δηλωθεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν:

σε καφέ-μπαρ, να απασχολούνται 8 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και 1 εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας , καθώς και η μη έκδοση 58 αποδείξεων λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

και , καθώς και η λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε σε καφέ-μπαρ, να απασχολείται ε ργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

σε εστιατόριο, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε καφέ – μπαρ, από κοινού με κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, δεσμεύτηκαν (46) φιάλες αλκοολούχων ποτών, εκ των οποίων οι (6) κρατήθηκαν για δειγματοληψία.





Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων».





