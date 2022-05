Κόσμος

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου: Ποια είναι η Ελληνίδα υπουργός του Μακρόν

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας μια Ελληνίδα αναλαμβάνει κυβερνητικό πόστο. Το μήνυμα του Νίκου Δένδια.



Αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης της πρώτης κυβέρνησης μετά την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα την θέση του Ζαν Ιβ Λεντριάν καταλαμβάνει η Κατρίν Κολονά, διπλωμάτης και πρώην υπουργός επί Ζακ Σιράκ.

Στο υπουργείο Οικονομίας παραμένει ο Μπρούνο Λεμέρ, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας μια Ελληνίδα αναλαμβάνει κυβερνητικό πόστο. Πρόκειται για την ως σήμερα ευρωβουλευτή με το κόμμα του Μακρόν Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, Κορίνθια και ιατρός γυναικολόγος, η οποία ανέλαβε τα θέματα Ανάπτυξης, Γαλλοφωνίας και Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, προσαρτημένη στην υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στο twitter. ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αναφέρει: «Συγχαρητήρια Χρυσούλα Ζαχαροπούλου για τον ορισμό σας ως υφυπουργό, αρμόδια στο υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία ορίστηκε στην γαλλική κυβέρνηση. Τις καλύτερες ευχές μου για τα νέα σας καθήκοντα».

Συγχαρητήρια @CZacharopoulou για τον ορισμό σας ως Υφυπουργό, αρμόδια στο Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία ορίστηκε στην γαλλική κυβέρνηση. Τις καλύτερες ευχές μου για τα νέα σας καθήκοντα. — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 21, 2022

Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου γεννήθηκε στη Σπάρτη στις 7 Μαΐου του 1976 και μεγάλωσε στο Κιάτο. Έφυγε από την Ελλάδα σε ηλικία 18 ετών για να σπουδάσει Ιατρική στη Ρώμη και εν συνεχεία στο Στρασβούργο. Κατάγεται από το χωριό Σέρβου Γορτυνίας και το χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λακωνίας. Εγκαταστάθηκε στη Γαλλία μετά το 2007, εργαζόμενη στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Σεν-Μαντέ.

Το 2016 είχε λάβει μέρος σε εκστρατεία για την ενδομητρίωση, έναν ύπουλο εχθρό της γονιμότητας που ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες.

Μαζί με την αφροαμερικανή τραγουδίστρια Ιμανί και την ηθοποιός Ζυλί Γκαγιέ (σύντροφο του τότε Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ) πόζαραν μαζί στο Elle εγκαινιάζοντας καμπάνια για να αφυπνίσουν την διεθνή κοινότητα για το πρόβλημα που ταλαιπωρεί το 10% με 20% των γυναικών παγκοσμίως. Για την συνεισφορά της σε αυτή τη καμπάνια βραβεύτηκε με παράσημο το 2017.

Το 2019 εντάχθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος LREM του Μακρόν και εξελέγη. Παράλληλα με την ευρωβουλή εργαζόταν μια ημέρα την εβδομάδα και στο νοσοκομείο, ανέφερε η Monde.

Οι συνάδελφοί της ευρωβουλευτές την περιγράφουν σαν «ανθρωπίστρια» ενώ η ίδια δηλώνει ανήσυχη για την ξενοφοβία της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας ανάλαβε συμπρόεδρος του μηχανισμού COVAX, με τον οποίο πλουσιότερες χώρες κάνουν διαθέσιμες ποσότητες εμβολίων σε αναπτυσσόμενες. Όπως τόνιζε η ίδια σε συνέντευξη το 2021 στο Paris Match, «η αποτελεσματικότητα της εμβολιαστικής εκστρατείας μας θα εξαρτηθεί από τον εμβολιασμό στην Αφρική, που είναι στην άμεση γειτονία μας».

