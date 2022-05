Πολιτική

Δένδιας σε Ολλανδό ΥΠΕΞ: Ξεπερασμένη πρακτική ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας

Στο επίκεντρο της συνάντησης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσκεψη Δένδια και στο ΔΠΔ.



Οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας σε όλους τους τομείς, αρχής γενομένης από τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, επιβεβαιώθηκαν κατά το γεύμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκου Δένδια και Βόπκε Χούκστρα στη Χάγη, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Αμφότεροι υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν την στενή συνεργασία, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα. Εκτός από την ενίσχυση των ελληνο-ολλανδικών σχέσεων σε όλους τους τομείς και τη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ειδικότερα, από την πλευρά του, όπως επισημαίνουν, ο Νίκος Δένδιας προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για την έξαρση της τουρκικής παραβατικότητας υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας και τόνισε, εκ νέου, ότι ο αναθεωρητισμός αποτελεί πρακτική που δεν έχει θέση τη σήμερον ημέρα. Σημειώνουν μάλιστα ότι η επίσκεψη του κ. Δένδια στη Χάγη είναι η πρώτη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών από το 2004, όταν είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη ο τότε υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης.

Αναφορικά με την Ουκρανία υπήρξε σύμπτωση απόψεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τον Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει την ανάγκη ενότητας και συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση όλων των κρατών της Δύσης όσον αφορά την επιβολή και εφαρμογή των κυρώσεων και ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που αποδυναμώνουν τη Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία.

Η συζήτηση περιεστράφη επίσης γύρω από τα αιτήματα ένταξης στο ΝΑΤΟ που υπέβαλαν η Σουηδία και η Φινλανδία, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας να επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξη των αιτημάτων αυτών και είπε ότι η διαδικασία αυτή, η οποία γίνεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες, δεν θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης για ιδιοτελείς σκοπούς.

Ενόψει των επερχόμενων επισκέψεων του στα Δυτικά Βαλκάνια, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, τονίζοντας ότι αποτελεί μονόδρομο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, όπως τονίζουν οι διπλωματικές πηγές.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Βόπκε Χούκστρα στην Αθήνα, καθώς και της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σε μια διαρκή βελτίωση των ελληνο-ολλανδικών σχέσεων προσβλέπει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Ολλανδό ομόλογό του Βόπκε Χούκστρα (Wopke Hoekstra). «Σήμερα είχα καταρχάς μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό μου, θα τολμούσα να πω φίλο της Ελλάδας, Wopke Hoekstra» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και σημείωσε πως συζήτησαν τα ζητήματα που αφορούν στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, την ευρωπαϊκή απάντηση, αλλά και τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και τη Λιβύη, καθώς και μια σειρά από θέματα που αφορούν στις διμερείς μας σχέσεις και το πώς θα μπορούσαμε να τις αναπτύξουν περαιτέρω.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να τον ενημερώσει για την εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη, όπως είπε, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε πως η Ολλανδία είναι μια σημαντική χώρα με σημαντικό ΑΕΠ και μια χώρα η οποία μετά το Brexit θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή και στα θέματα ασφάλειας και στα θέματα οικονομίας μέσα στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.

Επίσκεψη Δένδια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

Με τους αναπληρωτές εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Μάμε Μαντάιε Νίανγκ και Νάζατ Σαμίμ Καν συναντήθηκε στη Χάγη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας, στη συνάντηση συζήτησε για την πρόοδο της εν εξελίξει έρευνας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Ουκρανία και την επιστολή του στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στη Χάγη με τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (International Criminal Court-ICC) Πιότρ Χοφμάνσκι, καθώς και τον γραμματέα του Πίτερ Λούις. Βασικό θέμα ήταν η έρευνα για την κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία άνοιξε έπειτα από αναφορές κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που έχει ειδικό ενδιαφέρον για τη Μαριούπολη.

Σε συνάντηση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, συζήτησα με τους Αν. Εισαγγελείς M.M.Niang & N.S.Khan, για την πρόοδο της εν εξελίξει έρευνας του ΔΠΔ στην ???? & την επιστολή μου στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη. pic.twitter.com/E6RobJFN95 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2022

Συναντήθηκα στη Χάγη με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου P. Hofmanski & τον Γραμματέα P. Lewis. Βασικό θέμα η Έρευνα για την Κατάσταση στην ????, η οποία άνοιξε μετά από αναφορές κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η ????, που έχει ειδικό ενδιαφέρον για τη #Μαριούπολη. pic.twitter.com/Li6XA1FOpK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2022

