ΕΛΑΣ: προσπάθησαν να εξαπατήσουν πολίτη με "μήνυμα" από την Αστυνομία

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το εν λόγω περιστατικό.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με τη χρήση των στοιχείων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Υπενθυμίζεται ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης με ανάλογα κείμενα – μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων του ανωτέρω αξιωματούχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (σχετ. τα από 11-04-2022 και 27-04-2022 Δελτία Τύπου).

Σε χθεσινό περιστατικό, οι δράστες, χρησιμοποιώντας εκ νέου τα στοιχεία αυτά, σε επιστολή με λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας και στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προσπάθησαν να εξαπατήσουν συμπολίτη μας – χρήστη του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι βρίσκεται υπό έρευνα για δήθεν υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Μάλιστα, με σκοπό την πλήρη αληθοφάνεια του ανωτέρω μηνύματος, προέτρεπαν τον παραλήπτη αυτού να αποστείλει σχετικές εξηγήσεις σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία είχαν δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο του Γενικού Γραμματέα.

