Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Στο “Αττικόν” το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας και η σύντροφος του μεταφέρθηκαν την νύχτα, με κάψουλες αρνητικής πίεσης. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση τους. Ο Σωτήρης Τσιόδρας αναλαμβάνει τα περιστατικά.

Λίγο μετά τις 23.00 του Σαββάτου προσγειώθηκε C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, για να παραλάβει τον Βρετανό που διαγνώσθηκε με συμπτώματα που παραπέμπουν στην ευλογιά των πιθήκων, αλλά και την σύντροφο του, που παραμένει ασυμπτωματική.

Το ιατρικό προσωπικό φόρεσε τις ειδικές στολές και παρέλαβε τους δυο ασθενείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσα στις ειδικές αποστειρωμενες κάψουλες μεταφοράς και απομόνωσης «EpiShuttle», που προστατεύουν και το ιατρικό προσωπικό κατά την μεταφορά του ασθενούς.

Μαζί με τους δυο Βρετανούς έγινε και διακομιδή Καρδιολογικού περιστατικού, που ήταν επείγον να διακομισθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο των Αθηνών.

(πηγή εικόνων: kefaloniapress.gr)

Ο ασθενής που παρουσιάζει συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων είναι Ρουμανικής εθνικότητας ο οποίος ζει στην Ελλάδα, ωστόσο το τελευταίο διάστημα διαβιεί στο Λονδίνο. Από το Λονδίνο ήρθε για διακοπές στην Κεφαλονιά, μαζί με τη φίλη του. Η φίλη του είναι ασυμπτωματική, ενώ ο ασθενής έχει σταθερή κατάσταση υγείας.

Το ζευγάρι έφθασε γύρω στις 02:30-03:00 τη νύχτα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παρελήφθη από την ομάδα συνεργατών Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το πρώτο ύποπτο περιστατικό της νόσου που εμφανίστηκε στην Ελλάδα.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιανακός, ο 29χρονος ασθενής, που μεταφέρθηκε με την κάψουλα αρνητικής πίεσης, έχει έντονη συμπτωματολογία, έχει έντονα εξανθήματα και νοσηλεύεται στην Μονάδα Αρνητικής Πίεσης.

Η σύντροφος του είναι ασυμπτωματική και νοσηλεύεται στην Κλινική Λοιμώξεων και επίσης παρακολουθείται από τον Σωτήρη Τσιόδρα και την ομάδα του, σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό, ο οποίος σημείωσε πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί πανικός στον πληθυσμό.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που θα επιβεβαιώσουν αν πρόκειται για κρούσμα της ευλογιάς ή για «απλή» ανεμοβλογιά ή για οτιδήποτε άλλο, αναμένεται να βγουν την Δευτέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 44 σημεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική για την Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Καναδάς: κακοκαιρία με νεκρούς και τεράστια προβλήματα (εικόνες)