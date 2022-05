Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφστάλ: Δεκάδες γυναίκες ανάμεσα στους αιχμαλώτους

Νεκροί άμαχοι στο Ντονέτσκ. Τα εγκλήματα πολέμου «δεν θα μείνουν ατιμώρητα» διαμηνύει ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης.



Ανάμεσα στους αιχμαλώτους που παραδόθηκαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη χαλυβουργία Αζοφστάλ στο λιμάνι της Μαριούπολης είναι 78 γυναίκες, δήλωσε φιλορώσος αυτονομιστής ηγέτης της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ.

Μεταξύ των αιχμαλώτων υπάρχουν επίσης αλλοδαποί, σύμφωνα με τον Ντένις Πουσίλιν, που μίλησε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Δεν διευκρίνισε πόσοι, ούτε τις εθνικότητές τους.

«Είχαν αρκετά τρόφιμα και νερό, είχαν επίσης αρκετά όπλα. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη φαρμάκων», σύμφωνα με τον κ. Πουσίλιν. Ο ίδιος είπε ότι έξι ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν προσπαθώντας να ανατινάξουν αποθηκευμένα πυρομαχικά προτού αιχμαλωτιστούν.

Άμαχοι νεκροί στο Ντονέτσκ

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν χθες Σάββατο τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι σκότωσαν επτά άμαχους στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στο ανατολικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Οι τρεις σκοτώθηκαν στην πόλη Λίμαν, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο ουκρανός περιφερειάρχης Πάβλο Κιριλένκο. Δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς έχασαν τη ζωή τους.

Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο οποίος διεμήνυσε πως «κάθε εγκληματίας πολέμου θα τιμωρηθεί».

Στο μεταξύ στη Χερσώνα, πόλη την οποία κατέχουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, τοπικοί φιλορώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν μέσω Telegram τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι σκότωσαν τρεις αμάχους και τραυμάτισαν άλλους δέκα στο χωριό Μπιλοσέρκα, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες.

Είναι αδύνατη η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών με ανεξάρτητο τρόπο.

Ρέιντερς: Τα εγκλήματα πολέμου «δεν θα μείνουν ατιμώρητα»

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς δεσμεύθηκε ότι τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα αποτελέσουν αντικείμενο ποινικών διώξεων και ότι οι φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί αφότου εισέβαλε στη χώρα ο ρωσικός στρατός την 24η Φεβρουαρίου «δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσίευσε χθες η ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο κ. Ρέιντερς διευκρίνισε πως ένδεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να διενεργούν έρευνες για εγκλήματα πολέμου και έχουν ταυτοποιήσει πάνω από 600 υπόπτους μέχρι στιγμής.

Οι έρευνες διενεργούνται τόσο στην ουκρανική επικράτεια, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου συγκεντρώνονται στοιχεία και λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη χώρα για να σωθούν από τη σύρραξη, εξήγησε ο επίτροπος Δικαιοσύνης.

Τόνισε ωστόσο ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να συγκεντρωθούν σωστά, καθώς «αν περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες ή ψευδείς ειδήσεις, θα πρόκειται για καταστροφή».

