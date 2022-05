Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πρώτη δίκη Ρώσου στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου

Κατηγορείται μεταξύ άλλων, ότι σκότωσε εν ψυχρώ άμαχο πολίτη πυροβολώντας τον μέσα από αυτοκίνητο.

Ρώσος στρατιώτης, 21 ετών, θα δικαστεί για έγκλημα πολέμου στην Ουκρανία, στην πρώτη διαδικασία του είδους στη χώρα όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός την 24η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η γενική εισαγγελέας του Κιέβου Ιρίνα Βενεντικτόβα.

Ο Βαντίμ Σισιμάριν κατηγορείται πως πυροβόλησε με αυτόματο Καλάσνικοφ μέσα από αυτοκίνητο με το οποίο κυκλοφορούσε και σκότωσε άοπλο άμαχο 62 ετών, εξήγησαν οι υπηρεσίες της εισαγγελέως στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Ο Ρώσος στρατιώτης, μαζί με τέσσερις συναδέλφους του, μετακινείτο αφού η οχηματοπομπή τους υπέστη επίθεση την 28η Φεβρουαρίου κι έκλεψαν αυτοκίνητο κοντά στο χωριό Τσουπάχιφκα, συνεχίζει το δελτίο Τύπου, εξηγώντας πως το θύμα, που δεν κατονομάζεται, κυκλοφορούσε με ποδήλατο στην άκρη του δρόμου, κοντά στο σπίτι του.

Ένας από τους στρατιώτες «διέταξε τον κατηγορούμενο να σκοτώσει τον άμαχο για να μην καταγγείλει» την κλοπή του αυτοκινήτου, κατά την ανακοίνωση. Ο άνδρας «κατέληξε επιτόπου, μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το σπίτι του».

Ο Βαντίμ Σισιμάριν, που τελεί υπό κράτηση, κινδυνεύει να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη εάν κριθεί ένοχος για φόνο εκ προμελέτης. Η ημερομηνία της δίκης του δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η εισαγγελία δημοσιοποίησε φωτογραφία του κατηγορουμένου, όμως δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύλληψή του, ούτε τι απέγιναν οι άλλοι στρατιώτες που ήταν παρόντες όταν φέρεται να διαπράχθηκε ο φόνος του αμάχου.

Η ουκρανική εισαγγελία λέει πως έχει καταγράψει πάνω από 10.700 εγκλήματα πολέμου, για τα οποία κατηγορεί 622 Ρώσους στρατιωτικούς.

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από το Κίεβο και από την Ουάσιγκτον για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής, η οποία έχει μετατρέψει σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες εκατομμύρια αμάχους που, σε πολλές περιπτώσεις, αφηγήθηκαν βασανισμούς, σεξουαλικές κακοποιήσεις και καταστροφές χωρίς διάκριση.

Η Βρετανία και η Ολλανδία έστειλαν ειδικούς στις έρευνες για εγκλήματα πολέμου για να συνδράμουν στις έρευνες των Ουκρανών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ειδικά στην Μπούτσα, προάστιο του Κιέβου.

