Μοσχάτο: Κλέφτης με αδυναμία στα... μηχανάκια (εικόνες)

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της 20ης Μαΐου, στην περιοχή του Μοσχάτου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 35χρονος για κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 35χρονος από κοινού με το συνεργό του προέβαιναν σε κλοπές δικύκλων στις περιοχές του Άγιου Δημητρίου και του Νέου Κόσμου.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι μόλις εντόπιζαν την εκάστοτε μοτοσυκλέτα, παραβίαζαν την κλειδαριά, την αφαιρούσαν και τη μετέφεραν σε χώρο κοινόχρηστης πυλωτής πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, έως ότου αποκλειστεί το ενδεχόμενο σύλληψής τους, σε περίπτωση που η μοτοσυκλέτα έφερε συσκευή γεωεντοπισμού ( GPS ).

Μόλις αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο, την παραλάμβαναν και τη μετέφεραν σε συνεργείο του 35χρονου, όπου προχωρούσαν σε αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων της.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και στο συνεργείο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μοτοσυκλέτες

πλήθος εξαρτημάτων-ανταλλακτικών μοτοσυκλετών

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

2 τροχοί,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και

το χρηματικό ποσό των 6.125 ευρώ.

Από την μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

