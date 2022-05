Οικονομία

Eurogroup - Ecofin: “Κλειδώνει” η δημοσιονομική χαλάρωση για το 2023;

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για τη θέση του διευθυντή του ESM. Στις Βρυξέλλες ο Σταϊκούρας.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Ειδικότερα, αύριο θα λάβει μέρος στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, στην οποία θα συζητηθούν οι μακροοικονομικές εξελίξεις με βάση τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το Eurogroup, στηριζόμενο στις επικαιροποιημένες οικονομικές προοπτικές, θα συζητήσει την κατάλληλη πολιτική αντίδραση, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, με έμφαση στις δημοσιονομικές πολιτικές.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις υποβληθείσες υποψηφιότητες για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και ενημέρωση για τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα επικαιροποιημένα προσχέδια προϋπολογισμού της Γερμανίας και της Πορτογαλίας.

Στη συνέχεια, το Eurogroup θα συνεδριάσει με διευρυμένη σύνθεση, προκειμένου να συζητήσει το σχέδιο προγράμματος εργασιών για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο υπουργός θα συναντηθεί με τον Τσέχο ομόλογό του Zbynek Stanjura, ενόψει της Τσεχικής Προεδρίας της Ε.Ε. το β΄ εξάμηνο του 2022.

Την Τρίτη, ο κ. Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ecofin, στην οποία οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά τη στρατιωτική εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Ecofin αναμένεται επίσης να καθορίσει τη θέση του (γενική προσέγγιση) όσον αφορά στον αναθεωρημένο κανονισμό για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους όρους λειτουργίας των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των τμημάτων τους που διατίθενται στην Ένωση ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ). Σκοπός του είναι η συγκέντρωση και διοχέτευση κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τον στόχο της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Τέλος, οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στη Σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20.

