Κόσμος

Τουρκία: Ο πρέσβης των ΗΠΑ κλήθηκε στο ΥΠΕΞ για διαμαρτυρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κόκκινο πανί» για την τουρκική διπλωματία η ανακοίνωση της πρεσβείας για τη συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη.

Έντονα ενοχλημένη η τουρκική διπλωματία, δεν δίστασε να καλέσει στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζεφ Φλέικ, προκειμένου να του μεταφερθεί η δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τη χθεσινή ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ με την οποία προειδοποιούσε ότι στο συλλαλητήριο της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη αναμένονται σοβαρά επεισόδια.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στον Αμερικανό Πρέσβη τονίστηκε ότι είναι απαράδεκτο να δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην Τουρκία. Υπογραμμίστηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες χωρίς προβλήματα και ότι δεν σημειώθηκαν επεισόδια.

Στην ανακοίνωσή της η Πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «το CHP έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης το Σάββατο 21 Μαΐου. Το Αρχηγείο της Αστυνομίας ανέλαβε δράση. Αντλίες νερού, δακρυγόνα και μη θανατηφόρες σφαίρες είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες διαδηλώσεις. Είναι πολύ πιθανό να ληφθούν παρόμοια μέτρα και σε αυτό το συλλαλητήριο. Αποφύγετε τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες καθώς μπορεί να είναι απρόβλεπτες και να γίνουν βίαιες».

Ειδήσεις σήμερα:

Χτύπησε την έγκυο γυναίκα του και έχασε ένα από τα δίδυμα

Φονική παράσυρση ποδηλάτη: Φυλάκιση χωρίς δίκη για τον άνδρα που τον εγκατέλειψε

Απάτη: “πήραν” 68000 ευρώ από λογαριασμό, χωρίς να “ενοχλήσουν” τον κάτοχο