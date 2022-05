Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί στο μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στο μετρό του Μανχάταν.

Συναγερμός στις Αρχές της Νέας Υόρκης με πυροβολισμό που πραγματοποιήθηκε στο μετρό.

Πιο συγκεκριμένα, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν και σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 46χρονος άνδρας, πυροβολήθηκε στο στήθος στην αποβάθρα ενώ ο δράστης αναζητείται.

N/Q trains are running on the R line between DeKalb Av and Canal St in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at Canal St.



Board N/Q trains on the upper level R platform on Canal St. https://t.co/6ul5r0KueB