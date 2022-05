Life

Φεστιβάλ Καννών - γυναικοκτονίες: Ακτιβίστριες ύψωσαν πανό με τα ονόματα θυμάτων

Το τεράστιο πανό είχε τα ονόματα των 129 θυμάτων από το προηγούμενο φεστιβάλ τον Ιούλιο του 2021 και το τα μέλη της φεμινιστικής συλλογικότητας, οι «αφισοκολλήτριες».

Ένα τεράστιο πανό, με τα ονόματα των γυναικών που δολοφονήθηκαν στη Γαλλία, ανάρτησαν σήμερα στο κόκκινο χαλί των Καννών τα μέλη μιας φεμινιστικής συλλογικότητας, οι «αφισοκολλήτριες» με την ευκαιρία της προβολής ενός ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες.

Ανζελίκ, Εβελίν, Σοφία, Νάντια, μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων... Τα ονόματα των 129 θυμάτων «από το προηγούμενο Φεστιβάλ των Καννών», τον Ιούλιο του 2021, ήταν γραμμένα στο πανό αυτό. Οι μαυροντυμένες ακτιβίστριες στη συνέχεια πήραν πόζα, ύψωσαν τη γροθιά και άναψαν καπνογόνα, πνίγοντας την Κρουαζέτ στον μαύρο καπνό.

Τη σκηνή αποθανάτισε ο φωτογράφος Ρειμόν Ντεπαρντόν, ο γιος του οποίου, ο Σιμόν, σε συνεργασία με τη Μαρί Περενές, γύρισε το ντοκιμαντέρ "Riposte feministe". Στην ταινία αυτή παρακολουθεί τις ακτιβίστριες ενώ κολλούν μηνύματα στους τοίχους, συχνά τη νύχτα, για να καταγγείλουν την έμφυλη βία, την παρενόχληση στους δρόμους και να στηρίξουν τα θύματα των σεξουαλικών εγκλημάτων.

Πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ, οι «αφισοκολλήτριες» ύψωσαν για άλλη μια φορά τη γροθιά τους, όταν η σκηνοθέτιδα τις καλούσε με τα ονόματά τους.

Την Παρασκευή, μια άλλη ακτιβίστρια, που ήθελε να καταγγείλει τους βιασμούς στην Ουκρανία από τους Ρώσους, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί γυμνόστηθη, με κηλίδες αίματος στο εσώρουχο. Την ευθύνη για την «εισβολή» αυτή ανέλαβε στη συνέχεια μέσω του Twiiter το κίνημα Scum που αυτοπροσδιορίζεται ως «ριζοσπαστική» φεμινιστική οργάνωση.

