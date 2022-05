Κόσμος

Ζελένσκι σε Ντράγκι: Δεν είμαστε έτοιμοι για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζήτησε τη στήριξη του Ιταλού Πρωθυπουργού για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, αλλά και τον πολεμικό εξοπλισμό της.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, στη χθεσινοβραδινή τηλεφωνική συνομιλία του με τον Μάριο Ντράγκι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι «η χώρα του δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία».

«Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε, μόνον όταν επανακαταλάβουμε τα εδάφη που η Ρωσία μας αφαίρεσε, από την αρχή του πολέμου», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου.

«Ελπίζω η Ιταλία να συνεχίσει να μας στηρίζει, με τα αμυντικά συστήματα τα οποία μας είναι απαραίτητα για τον απελευθερωτικό μας αγώνα», υπογράμμισε ο Ζελέσκι.

Όπως αναφέρει, τέλος, η «Corriere», ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Μάριο Ντράγκι να βοηθήσει την χώρα του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση «παρά τις αντιστάσεις κάποιων μελών της Ένωσης, αρχίζοντας από το Βερολίνο».

