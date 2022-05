Κόσμος

Φιλιππίνες: Φονική φωτιά σε φέρι μποτ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στις Φιλιππίνες με νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους από την φωτιά που ξέσπασε σε φέρι μποτ.



Τουλάχιστον επτά άνθρωποι –πέντε γυναίκες και δύο άνδρες– έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 120 διασώθηκαν και επτά αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε φέρι μποτ με 134 επιβαίνοντες, 124 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος, μόλις μερικά χιλιόμετρα προτού το σκάφος φθάσει στον προορισμό του στις Φιλιππίνες, αναγκάζοντας πολλούς ανθρώπους να πέσουν στη θάλασσα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Mercraft 2 καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Πολίγιο με προορισμό το λιμάνι της πόλης Ρεάλ, στην επαρχία Κέσον, στη νήσο Λουζόν, περίπου 60 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ακτοφυλακής και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ακτοφυλακής, τον Αρμάντο Μπαλίλο, επτά άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους, 120 διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των επτά αγνοουμένων.

Το πορθμείο αναχώρησε από την Πολίγιο στις 05:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) και εξέπεμψε σήμα κινδύνου μιάμιση ώρα αργότερα. Πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν από το διώροφο σκάφος καθώς οι φλόγες το κατέτρωγαν ολόκληρο, δείχνουν εικόνες που δημοσιοποίησε η ακτοφυλακή.

Πολλοί επιβάτες, πάνω σε σωστικές λέμβους ή φορώντας σωσίβια, έπεσαν στη θάλασσα. Δεκάδες περισυλλέχθηκαν από διερχόμενα πλοία.

«Μπορέσαμε να διασώσουμε 40 ανθρώπους. Καταγράψαμε δύο θανάτους», είπε χαρακτηριστικά ο πλοίαρχος Μπρουνέτ Ασάγρα, το σκάφος του οποίου δεν απείχε παρά 500 μέτρα από το Mercraft 2 όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Ήταν τυχεροί, διότι είχαμε φύγει κι εμείς από το Πολίγιο. Μας είχαν μόλις προσπεράσει, αλλά ήμασταν ακόμη κοντά», εξήγησε ο κ. Ασάγρα.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε ο Ρίκι Πομπλέτε, αξιωματούχος αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστροφών στην πόλη Ρεάλ. «Το σκάφος απέχει ακόμη πολύ από το λιμάνι, περίπου επτά χιλιόμετρα», ανέφερε ο ίδιος.

Δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Όμως στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος 7.600 και πλέον νησιών, οι κανονισμοί ασφαλείας της ναυσιπλοΐας συχνά δεν τηρούνται, πολλά σκάφη είναι πεπαλαιωμένα και συνήθως παραφορτωμένα.

Το 1987, στις Φιλιππίνες σημειώθηκε το χειρότερο ναυτικό δυστύχημα στον κόσμο σε καιρό ειρήνης, όταν το παραφορτωμένο πορθμείο Dona Paz συγκρούστηκε με δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο ανοικτά του Μιντόρο, νότια της Μανίλας. Απολογισμός: κάπου 5.000 νεκροί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων - ECDC: Αναμένεται σύσταση για νέα εμβόλια

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς

ΟΗΕ: Οι ξεριζωμένοι ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως