Ευλογιά των πιθήκων - ECDC: Αναμένεται σύσταση για νέα εμβόλια

Συναγερμός στην Ευρώπη για τη νέα ιογενή λοίμωξη. Οι χώρες με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.



Ο οργανισμός μολυσματικών ασθενειών της ΕΕ αναμένεται να προχωρήσει σε σύσταση προς τα κράτη-μέλη, να προετοιμάσουν στρατηγικές για πιθανά προγράμματα εμβολιασμού για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιπτώσεων της ευλογιάς των πιθήκων, εν μέσω ενδείξεων μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), γνωστοποίησε ότι θα προβεί στη σύσταση σε μία έκθεση αξιολόγησης κινδύνου που θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα.

Οποιοδήποτε πλάνο εμβολιασμού θα χρησιμοποιήσει το υπάρχον εμβόλιο ευλογιάς, καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των πιθήκων. Η ανοσία κατά της ευλογιάς έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει προστασία έναντι της ευλογιάς των πιθήκων. Η ευλογιά κηρύχθηκε εξαλειφθείσα το 1980, αλλά διατηρήθηκαν αποθέματα εμβολίων για λόγους προστασίας από μία πιθανή αναζωπύρωση.

Το ECDC σημείωσε ότι -σε αυτό το στάδιο- δεν ήταν «εύκολη απόφαση» να συστήσει τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς σε στενές επαφές ανθρώπων που νόσησαν από την ευλογιά των πιθήκων. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει ανάλυση κινδύνου-οφέλους για κάθε προσβεβλημένο άτομο.

Το εμβόλιο που διατίθεται στην ΕΕ από την δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Bavarian Nordic’s Imvanex, δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση κατά της ευλογιάς των πιθήκων και δεν υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας για τη χρήση του σε άτομα με ανοσοκαταστολή ή σε μικρά παιδιά, εκείνα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο από τη νόσο, ανέφερε το ECDC.

Η προσέγγιση, γνωστή ως προφύλαξη μετά την έκθεση, συνιστάται επειδή η ασθένεια εξαπλώνεται σε άτομα χωρίς γνωστές επαφές με άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα ή πληγείσα περιοχή. Το εμβόλιο είναι επίσης διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι υγειονομικές αρχές έχουν συστήσει παρόμοια στρατηγική.

Οι επιστήμονες και οι υγειονομικές αρχές δίνουν μάχη το τελευταίο διάστημα ώστε να κατανοήσουν επαρκώς το ξέσπασμα, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα εκτός των περιοχών όπου είναι ενδημικό. Μέχρι το Σάββατο, 92 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα είχαν αναφερθεί στον ΠΟΥ από 12 χώρες όπου ο ιός κανονικά δεν κυκλοφορεί. Το Ισραήλ, η Αυστρία και η Ελβετία δήλωσαν ότι επιβεβαίωσαν τα πρώτα τους κρούσματα την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το kathimerini.gr, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, η ευλογιά των πιθήκων είναι μια ιογενής ασθένεια και οι περισσότερες περιπτώσεις μέχρι στιγμής, αν και όχι όλες, έχουν παρατηρηθεί σε άνδρες που είχαν ομοφυλοφιλικές ερωτικές επαφές.

Σύμφωνα με το ECDC, η μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων γίνεται κυρίως μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων. Επειδή αυτά τα σταγονίδια δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν μακριά, απαιτείται παρατεταμένη επαφή. Ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω άλλων σωματικών υγρών.

Οι υγειονομικές αρχές επιδιώκουν να αποκλείσουν τη μετάδοση με αερολύματα ή την εξέλιξη του ιού σε πιο εύκολα μεταδοτικό στέλεχος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η μετάδοση «συμβαίνει σε άτομα σε στενή σωματική επαφή με περιπτώσεις που είναι συμπτωματικά». Όλα τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα δείγματα μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στην υποοικογένεια της Δυτικής Αφρικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σχετικοί θάνατοι. Τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρίπης και περιλαμβάνουν επίσης εξάνθημα, το οποίο συχνά ξεκινά από το πρόσωπο και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος. Η επώαση μπορεί να διαρκέσει έως και 21 ημέρες, περιπλέκοντας τις προσπάθειες ανίχνευσης επαφών.

«Η κατάσταση εξελίσσεται και ο ΠΟΥ αναμένει ότι θα εντοπιστούν περισσότερα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων καθώς επεκτείνεται η επιτήρηση σε μη ενδημικές χώρες», πρόσθεσε ο Οργανισμός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το ξέσπασμα «είναι κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να ανησυχούν». Μιλώντας από τη Νότια Κορέα, όπου βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη, είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στη διαδικασία εντοπισμού ενός κατάλληλου εμβολίου για την αντιμετώπιση του ιού.

