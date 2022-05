Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Βοστώνη και Νταβός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στη Βοστώνη, ενώ αύριο θα αναχωρήσει για το Νταβός.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος, θα απευθύνει ομιλία στην 146η Τελετή Αποφοίτησης του Boston College.

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ως εξής:

Το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα 01.00 πμ), ο πρωθυπουργός παρακάθησε σε δείπνο προς τιμήν των επίτιμων πτυχιούχων του Boston College και απηύθυνε χαιρετισμό.

O κ. Μητσοτάκης, σήμερα Δευτέρα 23 Μαΐου, (στις 16.00 μμ τοπική ώρα), θα απευθύνει ομιλία στην 146η Τελετή Αποφοίτησης του Boston College.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Νταβός της Ελβετίας όπου την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαΐου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων - Ψαλτοπούλου: Πώς κολλάει και ποια είναι τα ανησυχητικά συμπτώματα

Λάρισα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα (εικόνες)

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς