Αυτοκτονία 14χρονου: Νέες καταγγελίες για περιστατικά bullying (βίντεο)

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έρευνα της Δίωξης για τον θάνατο του 14χρονου. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες ότι δεχόταν bullying. Τι είπε στον ΑΝΤ1 συμμαθήτριά του.



Στην τελική ευθεία μπαίνει η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το θάνατο του 14χρονου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο και να φωτίσουν όλες τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης. Από την πρώτη στιγμή άφηναν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ψάχνουν αν ψυχολογικοί λόγοι τον οδήγησαν στην αυτοχειρία ή αν ήθελε να δοκιμάσει κάποια επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση και πέθανε από ατύχημα.

Συγγενείς, φίλοι και καθηγητές του 14χρονου περιέγραψαν στους αστυνομικούς την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν αλλά και αν παρακολουθούσε βίντεο με διαδικτυακές προκλήσεις.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι μαρτυρίες συμμαθητών του που λένε ότι το παιδί δεχόταν εκφοβισμό.

Μια συμμαθήτριά του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». Όπως είπε είχε ακουσει για πολλά περιστατικά βίας με θύμα τον 14χρονο, ωστόσο στο ένα από αυτά έγινε μπροστά της.

«Τον χτυπούσαν και τον έβριζαν πολλά παιδιά, δεν τα ξέρω τα παιδιά αυτά. Πιστεύω πως δεν το λένε γιατί φοβούνται τι θα γίνει μετά» είπε μεταξύ άλλων η συμμαθήτρια του 14χρονου, ενώ ανέφερε ακόμα πως το παιδί δεν είχε το θάρρος να δοκιμάζει επικίνδυνα «trend» που υπάρχουν στο tik tok και σε άλλες εφαρμογές.

