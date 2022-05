Αθλητικά

Roland Garros – Γραμματικοπούλου: Ήττα και αποκλεισμός σε 72 λεπτά

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν εμφανώς αγχωμένη στην παρθενι9κή της εμφάνιση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Σε 72 λεπτά ολοκληρώθηκε η παρθενική συμμετοχή της Βαλεντίνης Γραμματικοπούλου στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros.

Η 25χρονη Ελληνίδα τενίστρια, η οποία πέτυχε μέσω των προκριματικών να περάσει στο κυρίως ταμπλό του παρισινού γκραν σλαμ, δεν κατάφερε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση στην Αυστραλιανή (ρωσικής καταγωγής) Ντάρια Σαβίλ, από την οποία ηττήθηκε 6-1, 6-2.

Η Γραμματικοπούλου εμφανίστηκε μάλλον αγχωμένη, έκανε πολλά αβίαστα λάθη και δεν μπόρεσε να δυσκολέψει την αντίπαλό της, η οποία παλιότερα έχει φτάσει ως το Νο 20 της παγκόσμιας κατάταξης.

