Αθλητικά

Τένις – Σάκκαρη: Νέα άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλο και πιο κοντά στην κορυφή η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Στην 4η θέση παρέμεινε ο Τσιτσιπάς. Σε ποια θέση βρίσκονται Παπαμιχαήλ και Γραμματικοπούλου.

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.726 βαθμούς, στον σχετικό πίνακα της WTA.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κι αυτή κέρδισε δύο θέσεις (170η με 379 βαθμούς), ενώ μια θέση ανέβηκε και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (187η με 355 βαθμούς).

Χωρίς αλλαγές η κορυφή, με την Ιγκα Σφιάτεκ να παραμένει πρώτη με 7.061 βαθμούς, ενώ η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (4.911) βρίσκεται δεύτερη.

Στους άντρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει 4ος και αυτήν την εβδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η ATP με 5.965 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ακολουθούν οι Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων – Πουρνάρας: Σίγουρα θα έχουμε κρούσματα στην Ελλάδα

Πύργος – Αδερφή Θύμιου στον ΑΝΤ1: Θέλω να βρεθεί ζωντανός

Αυτοκτονία 14ρονου: Νέες καταγγελίες για περιστατικά bullying (βίντεο)