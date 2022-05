Οικονομία

“Turkaegean”: Τουριστική καμπάνια της Τουρκίας με ελληνικά αρχαία και… μπουζούκια (βίντεο)

Η Τουρκία συνεχίζει και φέτος την προκλητική τουριστική της καμπάνια αλλάζοντας ακόμη και το όνομα του Αρχιπελάγους.



Η Τουρκία σε μια ακόμα προσπάθεια να οικειοποιηθεί το Αιγαίο Πέλαγος επιμένει και φέτος στην τουριστική καμπάνια με την ονομασία «Turkagean».

Από την Άγκυρα -όπως και πέρυσι- επιχειρούν να καθιερώσουν τον όρο «τουρκικό Αιγαίο» στον οποίον μάλιστα βασίζουν και την φετινή τουριστική καμπάνια της χώρας για τις μικρασιατικές ακτές.

Τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη Σμύρνη, την Έφεσο, το Αϊβαλί, την Πέργαμο και πάμπολλες γνωστές ιστορικές περιοχές με πλούσια ελληνική ιστορία, αποτελεί μία από τις επτά μείζονες περιφέρειες της χώρας.

Μέχρι σήμερα η επικρατούσα ονομασία της ήταν «Περιφέρεια του Αιγαίου». Πλέον όμως χρησιμοποιείται ο όρος «Turkaegean» στα αγγλικά, «Turkiye Egeene» στα γαλλικά, «Turkische Agais» στα γερμανικά, δηλαδή «Τουρκοαιγαίο».

Δείτε την καμπάνια της Τουρκίας με ελληνικές αρχαιότητες, θαλασσινά και... μπουζούκι με όνομα «Turkaegean: Coast of Happiness» («η ακτή της ευτυχίας»):

