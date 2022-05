Κόσμος

Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες για Πούτιν: γλίτωσε απόπειρα δολοφονίας

Τι αποκάλυψε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου.

Μία αποκάλυψη σχετικά με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, έκανε επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ.

Όπως αναφέρει η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda, σύμφωνα με τον Μπουντάνοφ, έγινε απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από περίπου δύο μήνες, μέσα στον Μάρτιο.

Ο επικεφαλής των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, υποστήριξε ότι οι επίδοξοι δολοφόνοι του Πούτιν προέρχονταν από την περιοχή του Καυκάσου, που περιλαμβάνει την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τμήματα της νότιας Ρωσίας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Υπήρξε μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Πούτιν. Δέχτηκε επίθεση, λέγεται, από άτομα από τον Καύκασο, όχι πολύ καιρό πριν».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Αυτές είναι μη δημόσιες πληροφορίες. Ήταν μια ανεπιτυχής προσπάθεια, αλλά συνέβη πραγματικά. Ήταν πριν από περίπου δύο μήνες. Επαναλαμβάνω, αυτή η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Δεν υπήρξε καμία δημοσιότητα γι’ αυτό το γεγονός, αλλά έγινε».

