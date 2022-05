Life

“The 2Night Show” - Δροσάκη για #Metoo: Αυτά τα παιδιά κουβαλάνε στην πλάτη τους χιλιάδες σιωπές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γνωριμία και η σχέση με τον Μπουρδούμη και τα τρυφερά λόγια για τον γιο τους. "Έσπασε" μιλώντας για το #Metoo και τον Πάνο Νάτση.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας η Λένα Δροσάκη.

Η όμορφη ηθοποιός μίλησε για την πορεία της ζωής της από την Πάτρα και τις σπουδές ηλεκτρολογίας, στην υποκριτική και τα «φώτα» της δημοσιότητας. Η Λένα Δροσάκη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, την αποτυχημένη προσπάθεια να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους, καθώς και τον ερχομό του παιδιού, που συμπλήρωσε την ευτυχία τους. Αρχικά η Λένα Δροσάκη αποκάλυψε ότι μικρή ήθελε να είναι αγόρι και επέλεξε το όνομα «Αποστόλης».

Στη συνέχεια μίλησε για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, και αναφέρθηκε στο πώς έμαθαν τη σχέση τους η οικογένειά της. «Το πρώτο διάστημα που ήμασταν μαζί δεν βγαίναμε έξω, ήμασταν πιο περιορισμένοι. Προσπαθούσαμε να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα. Κάποια στιγμή βγήκε σε ένα περιοδικό και ο αδερφός μου μου έστειλε μήνυμα και με ρωτούσε αν είναι αλήθεια. Έπαιρνα τηλέφωνο τον Αλέξανδρο και τον ρωτούσα τι θα πω εγώ τώρα. Τους είπα ότι ισχύει αλλά ότι δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα. Ήμασταν τέσσερις πέντε μήνες ήδη μαζί. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Στο 11μηνο έμεινα έγκυος. Ο Αλέξανδρος στους τρεις μήνες που γέννησα με ρωτούσε πότε θα κάνουμε το δεύτερο» αποκάλυψε η Λένα Δροσάκη.

«Δεν είχα αποφασίσει ότι θα γίνω μητέρα. Φοβόμουν. Συνέβη. Και όταν συνέβη τρόμαξα, φοβήθηκα, πέρασα δύσκολα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Αλλά τώρα νιώθω ευλογημένη που μου συνέβη παρά τις δυσκολίες. Μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και εξελισσόμαστε. Όταν η ζωή μας τα φέρνει εύκολα ή τα έχουμε εύκολα στο μυαλό μας παραμένουμε επιπόλαιοι, σαν να μη σεβόμαστε και νιώθω ότι οι δυσκολίες μας εξελίσσουν και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους» εξομολογήθηκε η Λένα Δροσάκη για την μητρότητα.

Λένα Δροσάκη για τον Πάνο Νάτση: Ήταν γλύκας, υπέροχο παιδί, φωτεινός

«Τον γνώρισα όταν ήμασταν φοιτητές στις Δραματικές Σχολές. Δούλευε μπάρμαν και γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού γνωστού. Ήταν γλύκας, υπέροχο παιδί, φωτεινός. Ήταν συγκινητικό όταν είδαμε τα πρώτα επεισόδια, ενώ έλειπε ήταν παρών. Ήταν συγκλονιστικό. Θα είναι πολύ περήφανος για αυτό που άφησε. Όταν είχαμε δύσκολες σκηνές στις “Σέρρες” και αγχωνόμουν, με ηρεμούσε, έφτιαχνε μαγικά ένα ωραίο κλίμα. Ήταν ήρεμη δύναμη» ανέφερε για τον Πάνο Νάτση η Λένα Δροσάκη, η οποία ήταν πολύ συγκινημένη.





Δροσάκη για το #MeToo: Αυτά τα κορίτσια κουβαλάνε στην πλάτη τους χιλιάδες σιωπές

Τέλος, φανερά συγκινημένη, μίλησε για το #MeToo και τον αγώνα που δίνει και η ίδια αυτό το διάστημα, ώστε να σπάσουν, επιτέλους, οι «χιλιάδες σιωπές» των κακοποιημένων γυναικών. Η ηθοποιός με το ζόρι μπόρεσε να μιλήσει για όλα αυτά που έχουν συμβεί.

«Για τη δίκη (σ.σ. Φιλιππίδη) δεν επιτρέπεται να μιλήσω γιατί είναι εν εξελίξει. Αυτή η ενέργεια έχει ένα μοναδικό σκοπό, να σπάσει αυτό το κοινωνικό απόστημα που ο κακοποιημένος άνθρωπος κουβαλά όλη αυτήν την ενοχή, ότι φταίει. Ότι όποιος έχει εξουσία την χρησιμοποιεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτή η βίαιη εξουσία» ανέφερε η Λένα Δροσάκη και πρόσθεσε:

«Αυτά τα κορίτσια κουβαλάνε στην πλάτη τους χιλιάδες σιωπές και στόματα που δεν άνοιξαν. Ελπίζω στην καλύτερη μέρα και κάνουμε πράγματα για μια καλύτερη ζωή. Το να πηγαίνουμε στη δουλειά μας είναι η μισή ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Δεν το λέω καθόλου εύκολα αλλά πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας» σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε καφετέρια

Νταβούτογλου προς Ερντογάν: Τώρα ξύπνησες για τον Μητσοτάκη;

Μηχάνημα έργου έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων - Νεκρός ο χειριστής του (εικόνες)