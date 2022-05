Κόσμος

Νιγηρία: Μακελειό με δεκάδες άμαχους νεκρούς

Επίθεση τζιχαντιστών με δεκάδες θύματα. Σε αντίποινα για χτύπημα του Στρατού.

Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βορειοανατολική Νιγηρία σε επίθεση τζιχαντιστών που διαπράχθηκε σε αντίποινα για πλήγμα του στρατού, δήλωσαν χθες ηγετικά στελέχη παραστρατιωτικών ομάδων.

Η επίθεση διαπράχθηκε το Σάββατο στο χωριό Μούντου, στην πολιτεία Μπόρνο, κοντά στα σύνορα με το Τσαντ, από τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), κατά τις ίδιες πηγές.

Δεν έγινε γνωστή παρά χθες λόγω της κακής ποιότητας των επικοινωνιών στην περιοχή. Οι τζιχαντιστές έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Τα τριάντα θύματα ήταν «έμποροι παλιοσίδερων που βρίσκονταν στην περιοχή επειδή έψαχναν απανθρακωμένα αυτοκίνητα», που είναι «πολλά στα χωριά στο βόρειο τμήμα της Μπόρνο, εξαιτίας των επιθέσεων των τρομοκρατών», εξήγησε ο Μπαμπακούρα Κολό, επικεφαλής παραστρατιωτικής οργάνωσης στην πολιτειακή πρωτεύουσα Μαϊντουγκούρι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα είχαν πάει με τα πόδια εκεί από καταυλισμούς εκτοπισμένων στην πόλη Ραν, 80 χιλιόμετρα από εκεί.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής άλλης παραστρατιωτικής ομάδας, τον Όμαρ Άρι, οι τζιχαντιστές κατηγόρησαν τα θύματα ότι συνέλεγαν πληροφορίες για τις θέσεις τους στην περιοχή προκειμένου να τις δώσουν στον στρατό.

Οι τριάντα άνδρες «είχαν την ατυχία να βρεθούν στον τομέα ενώ οι τρομοκράτες θρηνούσαν τον θάνατο δύο διοικητών τους, που σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση», εξήγησε ο κ. Άρι.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο νιγηριανός στρατός εξαπέλυσε χερσαίες εφόδους και αεροπορικά πλήγματα εναντίον του ΙΚΔΑ και της αντίπαλης οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, σκοτώνοντας αρκετά ηγετικά στελέχη τους.

Το ΙΚΔΑ γεννήθηκε όταν η Μπόκο Χαράμ διασπάστηκε το 2016. Προοδευτικά, έγινε η ισχυρότερη τζιχαντιστική οργάνωση στην περιοχή.

Και οι δύο οργανώσεις βάζουν ολοένα πιο συχνά στο στόχαστρο αμάχους, ειδικά υλοτόμους, αγρότες και κτηνοτρόφους, που κατηγορούν ότι τις κατασκοπεύουν.

Η βία των τζιχαντιστικών οργανώσεων και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την καταστολή της στη Νιγηρία από το 2009 έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους και έχει αναγκάσει 2,2 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι ζουν σε καταυλισμούς και εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια που τους προσφέρουν ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πολλοί είναι αναγκασμένοι να κόβουν δέντρα στην άνυδρη περιοχή, ώστε να έχουν κούτσουρα για θέρμανση, ή να μαζεύουν παλιοσίδερα που πουλάνε για να αγοράζουν τρόφιμα.

Η δράση των τζιχαντιστών εξαπλώθηκε από τη Νιγηρία στις γειτονικές της χώρες — στον Νίγηρα, στο Τσαντ και το Καμερούν. Για να τους αντιμετωπίσουν, οι στρατοί των τεσσάρων χωρών καθώς και του Μπενίν ενεργοποίησαν ξανά το 2015 τη λεγόμενη Μεικτή Πολυεθνική Δύναμη (ΜΠΔ), που είχαν δημιουργήσει το 1994 αλλά παρέμενε πρακτικά ανενεργή έκτοτε.

