Life

Ελένη Πολυχρονοπούλου: Γονυπετής στην Παναγιά της Τήνου μετά την αποφυλάκιση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τάμα στην Παναγιά της Τήνου μετά την αποφυλάκισή της και η εκπλήρωση. Δείτε αποκλειστικές εικόνες που πρόβαλε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Αποφυλακίστηκε στις 12 Μαϊου μετά από 8 μήνες το μοντέλο, η Ελένη Πολυχρονοπούλου, η οποία είχε συλληφθεί μαζί με τον πρώην σύντροφο της για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή "Το Πρωινό" το μοντέλο, που έγινε γνωστό μέσα από τηλεοπτικό ριάλιτι, μετά την αποφυλάκισή της, είχε κάνει τάμα να πάει στην Παναγιά της Τήνου και το εκπλήρωσε.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες της την ώρα που προσκυνά γονυπετής την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Συμπλοκή στο Άλσος Βεΐκου: Ο ανήλικος με το μαχαίρι συνελήφθη μέσα στο σχολικό

“The 2Night Show” - Δροσάκη για #Metoo: Αυτά τα παιδιά κουβαλάνε στην πλάτη τους χιλιάδες σιωπές (βίντεο)