Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Πισπιρίγκου: Έρχονται νέες διώξεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για την Ρούλα Πισπιρίγκου και την εξέλιξη της υπόθεσης των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα μετά την συνομιλία του με ανώτατο στέλεχος της Αστυνομίας.

Σε μία αποκάλυψη "βόμβα" προχώρησε στο "Πρωινό" της Τρίτης ο Γιώργος Λιάγκας σχετικά με την Ρούλα Πισπιρίγκου και την εξέλιξη της υπόθεσης των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Όπως είπε ο παρουσιαστής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, αναμένονται έξι νέες διώξεις.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής:

«Θέλω να δώσω το ρεπορτάζ που έκανα χθες το βράδυ, συνομιλώντας με ανώτατο στέλεχος της Αστυνομίας και θα πω πράγματα που θα ακουστούν πρώτη φορά, με την ευθύνη των λόγων μου. Τέλος αυτής της εβδομάδας περιμένουν οι αστυνομικοί τις δύο καταθέσεις, της κ. Τσιόλα και της κ. Τσάκωνα. Τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τα πορίσματα Καρακούκη, Καλογρηά. Αν οι καταθέσεις και τα πορίσματα είναι αυτά που περιμένουν, τότε αναμένονται έξι νέες διώξεις, μετά από παραγγελία της ανακρίτριας.

Συμπληρωματικές διώξεις για την Ρούλα Πισπιρίγκου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της Τζωρτζίνας, ανθρωποκτονία κατά Μαλένας, ανθρωποκτονία κατά Ίριδας. Τρεις διώξεις σε συγγενικά πρόσωπα για αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτές οι διώξεις μπορεί να έχουν και πλημμεληματικό χαρακτήρα, άρα δεν θα υπάρχει σύλληψη, αλλά και κακουργηματικό χαρακτήρα που εκεί θα υπάρξουν συλλήψεις. Άρα μιλάμε για 6 νέες διώξεις, τρεις συμπληρωματικές και τρεις καινούριες».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Βόλος: Εξαφανίστηκε ο πατέρας που ασελγούσε στην 10χρονη κόρη του

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων