Κυκλοφοριακό - Καραμανλής: Σχέδιο με 4 + 4 κινήσεις για την Αθήνα

Το σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής παρουσίασε o υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του στο 5ο Autoforum.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο αυτό απαντάει στα προβλήματα του σήμερα, αλλά αντιμετωπίζει και τις ανάγκες του αύριο. Βάζει τα θεμέλια για μια Αττική πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη, πιο ανθρώπινη. Και αναπτύσσεται σε 4+4 κινήσεις: 4 κινήσεις που έχουν ήδη γίνει, για άμεσα αποτελέσματα, και 4 κινήσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του αύριο, ώστε να μη γίνει η Αθήνα πόλη απροσπέλαστη.

Συγκεκριμένα, αυτές οι 4+4 κινήσεις, όπως τις παρουσίασε ο κ. Καραμανλής, είναι οι εξής:

4 κινήσεις με άμεσα αποτελέσματα:

1. «Καθαρός Δακτύλιος». Ένα μέτρο δραστικό, που αποφασίστηκε όταν αυξήθηκε ξανά η κίνηση μετά την καραντίνα και το οποίο απέδωσε κάποια άμεσα αποτελέσματα. "Μειώσαμε τα οχήματα στο κέντρο της πόλης και κλείσαμε τα παραθυράκια για υπερβολικές και καταχρηστικές εξαιρέσεις. Το μόνιμο γαϊτανάκι του ελληνικού πολιτικού συστήματος: Να βγάζουμε σε όλο τον κόσμο άδειες για να κυκλοφορούν. Κι έτσι έχει ήδη δοθεί μια κυκλοφοριακή ανάσα στο κέντρο, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση", σημείωσε ο κ. Καραμανλής.

2. Περισσότερα λεωφορεία στο δρόμο. Η Αθήνα -όπως και η Θεσσαλονίκη- είναι από τις ελάχιστες πόλεις στον κόσμο, που ενίσχυσε τους στόλους των αστικών συγκοινωνιών εν μέσω πανδημίας. "Παραλάβαμε περίπου 850 λεωφορεία στο δρόμο και σήμερα έχουμε 1.350", επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

3. Ενίσχυση και των μέσων σταθερής τροχιάς.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι:

Παραδώσαμε τρεις νέους σταθμούς μετρό στην επέκταση προς Πειραιά.

Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, έχουμε 39 συρμούς από 32 το 2019.

Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση 70 οχημάτων της Γραμμής 1.

Ενισχύουμε σταθερά το Τραμ: το επαναφέραμε στο Σύνταγμα, παραδώσαμε 12 νέες στάσεις στο κέντρο του Πειραιά, έχουμε δρομολογήσει 25 επιπλέον, νέους, υπερσύγχρονους συρμούς στο δίκτυο.

4. Σύγχρονο πλαίσιο για τη μικροκινητικότητα και την αστική κινητικότητα. Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, άνοιξε ο δρόμος ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατία στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και πιο πράσινου αστικού περιβάλλοντος.

"Είναι αυτά αρκετά για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού; Σίγουρα όχι. Είναι όμως ανάσες. Βήματα, έστω και μικρά, αλλά έστω προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το κυριότερο, δεν είναι αποσπασματικές κινήσεις αλλά τμήματα ενός καλά μελετημένου, ολοκληρωμένου σχεδίου", τόνισε ο κ. Καραμανλής.

+4 κινήσεις για το αύριο της Αττικής:

1. Έρχονται και νέα, φιλικά προς το περιβάλλον λεωφορεία. "Είμαστε σε τελικό στάδιο για την προμήθεια των πρώτων 650 νέων, σύγχρονων οχημάτων, έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Θα ξεκινήσουν να ενισχύουν τον στόλο από τις αρχές του 2023", δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

2. Μεγάλα έργα μετρό γίνονται ξανά στην Αττική.

Γραμμή 4 του Μετρό. Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ύψους 1,2 δισ. Η πρώτη νέα γραμμή υπό κατασκευή στην πρωτεύουσα έπειτα από είκοσι ολόκληρα χρόνια. Το πρώτο τμήμα, από το Άλσος Βεΐκου στο Γουδή, με 15 νέους σταθμούς, θα εξυπηρετεί μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας. Διασφαλίζεται δε ότι το πράσινο ισοζύγιο στην πόλη όχι μόνο δε θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί.

Ταυτόχρονα, προχωρά η μελετητική ωριμότητα και για τις μελλοντικές επεκτάσεις της Γραμμής 4, με προτεραιότητα προς Μαρούσι και Βόρεια Προάστια, περιοχές με μεγάλη ροή εργαζομένων και τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο.

Σε λίγους μήνες παραδίδονται και οι τρεις τελευταίοι νέοι σταθμοί της επέκτασης της Γραμμής 3 προς Πειραιά: Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο και Πειραιά. "Επιτέλους ενώνουμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας", τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Επέκταση Γραμμής 2 προς Δυτικά Προάστια: "Προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς τις μελέτες ώστε να καταφέρουμε να δημοπρατήσουμε ως το τέλος της χρονιάς τους τρεις νέους σταθμούς, Παλατιανή, Ίλιον και 'Αγιο Νικόλαο", σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, μπαίνει μπρος και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής. Ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα συμβασιοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο και θα εξυπηρετεί τις περιοχές από τα Άνω Λιόσια ως τα Μέγαρα.

Αντίστοιχα, προχωράει ικανοποιητικά και η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Επέκταση του Προαστιακού προς τα Ανατολικά, δηλαδή προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

3. Μεγάλα οδικά έργα φτιάχνουν τον νέο οδικό χάρτη της Αττικής.

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης έχει ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται να αρχίσει η υλοποίησή της ως τις αρχές του 2023.

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις επεκτάσεις Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα.

Αντίστοιχα, προχωρούν και οι μελέτες για την υπογειοποίηση της σήραγγας της Ηλιουπόλεως, που θα δώσει ανάσα στα Νότια Προάστια.

Στα Δυτικά Προάστια, είναι σε προχωρημένο στάδιο διαδικασιών το έργο της ολοκλήρωσης της Περιφερειακής του Αιγάλεω και του Κόμβου Σκαραμαγκά, που θα αποφορτίσει σημαντικά την Λεωφόρο Αθηνών αλλά και την Λεωφόρου Σχιστού.

4. Σύσταση Μητροπολιτικού Φορέα. Για να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε πρωτοβουλία -υιοθετώντας την πρόταση του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων Ελλάδας- για τη σύστασή του Μητροπολιτικού Φορέα. Ώστε επιτέλους, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να κάθονται σε ένα τραπέζι και να λύνουν όλα τα ζητήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό.

Πού οφείλεται το κυκλοφοριακό

Ο κ. Καραμανλής στάθηκε εξάλλου στα αίτια του κυκλοφοριακού και επιγραμματικά ανέφερε: Πρώτον ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρείται σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου. Δεύτερον, αναφέρθηκε στην παντελή απουσία κατά τα προηγούμενα χρόνια, κεντρικού σχεδιασμού που να βασίζεται στις σύγχρονες ανάγκες της πρωτεύουσας. Και τρίτον, υπογράμμισε την απόλυτη πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν το κυκλοφοριακό.

Ανέφερε ενδεικτικά ότι:

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Κεντρικές Οδικές Αρτηρίες, όπως για παράδειγμα ο Κηφισός, ανήκει επίσης στην Περιφέρεια Αττικής. Τα τοπικά οδικά δίκτυα, ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων.

Το πολεοδομικό και χωροταξικό ζήτημα της Αθήνας, ένα τεράστιο ζήτημα, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διαχείριση και ο προγραμματισμός των φαναριών, στην Περιφέρεια.

Ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης, στους Δήμους και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι κανόνες για την φορτοεκφόρτωση και την τροφοδοσία των καταστημάτων, λίγο γκρίζα ζώνη, ανήκουν στην Περιφέρεια και τους Δήμους.

Ο έλεγχος για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων στους λεωφορειόδρομος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων έργων, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι ο καθένας από αυτούς τους φορείς κάνει τη δουλειά του, αλλά αποσπασματικά και χωρίς πολλές φορές να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία. Και υπογράμμισε πως το πρόβλημα είναι ότι μέσα στα χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα δαιδαλώδες, βαρύ και πολύπλοκο σύστημα, που δεν μπορεί να ακολουθήσει τις κοινωνικές και δομικές αλλαγές που δημιουργούνται σε έναν νομό «σε μόνιμη κίνηση» όπως είναι η Αττική.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε τέλος ότι το σχέδιο για το κυκλοφοριακό της Αθήνας αποτελεί κομμάτι μίας ολοκληρωμένης πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία υπηρετεί κρίσιμους εθνικούς στόχους όπως είναι η οδική ασφάλεια, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και η προστασία του περιβάλλοντος. Και υπογράμμισε ότι πιστεύει προσωπικά στην καλή συνεργασία με όλους τους φορείς, αλλά και τους πολίτες, για να γίνεται κάθε μέρα κι ένα κομμάτι αυτού του σχεδίου πραγματικότητα.

Αντίστοιχο σχέδιο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται και για τη Θεσσαλονίκη.

