Συνέδριο ΝΔ – Κώστας Καραμανλής: Σταθερότητα και νέες ευκαιρίες για όλους

Ο Υπουργός Μεταφορών από τη βήμα του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Τρεις αρχές βάσει των οποίων θα εξακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς υπογράμμισε, στην ομιλία του στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή, «πρώτον, ο πολίτης να έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα περισσότερα από όσα κερδίζει παράγοντας. Αυτό σημαίνει χαμηλή και δίκαιη φορολόγηση. Δεύτερον, το κράτος να εποπτεύει τους μηχανισμούς της αγοράς και να προστατεύει τον ανταγωνισμό προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων και τρίτον, η οικοδόμηση ενός βιώσιμου, κοινωνικού κράτους δικαίου που να μοιράζει με προσοχή κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη τους πόρους του».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε πως μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες, να προφυλάξουμε τη μεσαία τάξη, να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας στους Έλληνες και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για όλους.

Ο ίδιος τόνισε πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει σταθερά και με προσήλωση τις αρχές της δίκαιης ανάπτυξης και της κοινωνικής φροντίδας, εξ' ου και -όπως ανέφερε- όχι μόνο έμεινε όρθια αλλά και ενισχύθηκε και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας.

Τέλος, ο κ. Καραμαλής επεσήμανε: «Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι μεγάλες. Και τις γνωρίζουμε καλά. Γι' αυτό και κλείνοντας θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους μας. Και να τους πω ότι είμαστε εδώ, πιστοί στο ραντεβού με την ιστορία μας, να προστατεύσουμε ό,τι κατακτήσαμε με κόπο, να διασφαλίσουμε τη δίκαιη ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ασφάλεια, την εθνική μας ανεξαρτησία. Είμαστε εδώ ξέροντας από αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος, είμαστε εδώ να παραδώσουμε στη νέα γενιά των Ελλήνων μια πατρίδα ισχυρότερη. Είμαστε εδώ με αναμμένο τον πυρσό που πηγαίνει από χέρι σε χέρι και μας θυμίζει τι σημαίνει εθνικό καθήκον και μάχη για μία Ελλάδα που πιστεύει στον εαυτό της, εμπνέεται από το παρελθόν της, αλλά κυρίως κοιτά κατάματα και με αυτοπεποίθηση το μέλλον».





