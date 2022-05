Κοινωνία

Έφη Τσιχλάκη – εισαγγελέας: Είναι γυναικοκτονία κι όχι αυτοκτονία

«Καταπέλτης» η εισαγγελέας στην αγόρευση της, αν και δεν καταλογίζει προμελέτη στον κατηγορούμενο και κάνει λόγο για «κακιά στιγμή».

Την άποψη ότι ο θάνατος της Έφης Τσιχλάκη οφείλεται σε ανθρωποκτονία και όχι σε αυτοχειρία έκανε η εισαγγελέας της έδρας του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Δυτικής Κρήτης στα Χανιά.

«Θεωρώ ότι αποδείχτηκε ότι υπήρξε θάνατος σε δύο χρόνους, δηλαδή ότι κάποιος την έσφιξε από τον λαιμό, της δημιούργησε υποξία, έχασε τις αισθήσεις της και στη συνέχεια όσο ήταν ξαπλωμένη την πυροβόλησε», είπε χαρακτηριστικά στην αγόρευση της.

Σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου και τρίτη μέρα της δίκης αναμένεται να πέσει η αυλαία στην πολύκροτη υπόθεση. «Για μένα έχουν μεγάλη αξία τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Η άποψη ότι οι κακώσεις ήταν προθανάτιες. Ήταν μια κακιά στιγμή. Θεωρώ ότι δεν υπήρξε προμελέτη» σημείωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για έγκλημα χωρίς προμελέτη.

Πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος για την πράξη της ανθρωποκτονίας, απαλλαγή για ενδοοικογενειακή βία και ενοχή για οπλοκατοχή. «Ανθρώπινα θα πω και απευθυνόμενη και προς τους συγγενείς της κοπέλας πως πρώτη εγώ αν υπήρχαν αποδείξεις αυτοκτονίας θα το υποστήριζα» σημείωσε.

Νωρίτερα, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει αθώος, υποστηρίζοντας πως αγαπούσε τη γυναίκα του και αν είχε καταλάβει ότι επρόκειτο να αυτοκτονήσει, θα είχε κάνει τα πάντα για να το αποτρέψει.

Για μια καθαρή υπόθεση γυναικοκτονίας έκανε λόγο στην αγόρευσή της η συνήγορος της οικογένειας. «Είναι ιερό δικαίωμα του κατηγορούμενου να λέει ό,τι θέλει, αλλά και δικό σας ιερό καθήκον να αξιολογείται τους ισχυρισμούς του» τόνισε.

