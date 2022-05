Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Κομισιόν: “ουδέν σχόλιο” για τον Ερντογάν

Η ουδετερότητα που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την επίθεση του Τούρκου Προέδρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα, προκαλεί ερωτήματα.

«Ουδέν σχόλιο» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν που επιτέθηκε προσωπικά στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Κληθήσα να σχολιάσει το γεγονός, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν, αρκέστηκε να απαντήσει ότι «σε γενικές γραμμές προωθούμε και ενθαρρύνουμε την καλή συνεργασία μεταξύ ηγετών, ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και ελπίζουμε ότι το θετικό κλίμα θα επανέλθει και θα αντικατοπτριστεί σε δηλώσεις και δράσεις στην περιοχή».

Εξάλλου, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα Βαρόσια, εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι «τις παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία». Υπενθύμισε, ότι η τουρκική κυβέρνηση, καθώς και η ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας γνωρίζουν πολύ καλά τη θέση της ΕΕ για τα Βαρόσια.

«Συνεχίζουμε να καθοδηγούμαστε από τα σχετικά ψηφίσματα ασφαλείας των Η.Ε., βάσει των οποίων η όποια απόπειρα για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος της πόλης, από μη κατοίκους της, είναι μη αποδεκτή. Καμία δράση δεν πρέπει να αναληφθεί στα Βαρόσια, η οποία δεν είναι συμβατή με αυτά τα ψηφίσματα. Το άνοιγμα νέων τμημάτων της παραλίας, ή η προετοιμασία για τη θερινή περίοδο, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι ένα ακόμα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση», τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ΕΕ υπογραμμίζει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, την ανάγκη να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, καθώς και νέες προκλήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εντάσεις στο νησί και να εκτροχιάσουν τις εν εξελίξει προσπάθειες για την εξεύρεση κοινού εδάφους για τη διευθέτηση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα ασφαλείας των Η.Ε..

Τέλος, σχετικά με το οικονομικό «πρωτόκολλο» που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, η Επιτροπή ανέφερε τα εξής: «Η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου είναι βασικά θεμέλια της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και η χρήση ενός ποινικού νόμου ως μέσου πίεσης σε επικριτικές φωνές είναι απαράδεκτη».

Ελληνική Λύση: Ευθεία απειλή κατά της πατρίδας μας οι δηλώσεις Ερντογάν

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Ελληνική Λύση ήταν η μοναδική πολιτική δύναμη που είχε αντιδράσει έντονα στο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, και την συνάντηση του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Είχαμε μάλιστα στηλιτεύσει την έλλειψη ενημέρωσης για την ατζέντα της συγκεκριμένης συνάντησης, εκφράζοντας τις ανησυχίες μας για πιθανές εθνικά επικίνδυνες «δεσμεύσεις».

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου που απαξιώνουν πλήρως τον Έλληνα πρωθυπουργό και συνιστούν ευθεία απειλή κατά της πατρίδας μας, μαζί με την απαράδεκτη σιωπή των «εταίρων» και συμμάχων, επιβεβαιώνει αυτό που η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος διεμήνυσαν από την πρώτη στιγμή: Οποιοσδήποτε «διμερής διάλογος» με την Τουρκία, εξομοιώνει τον θύτη με το θύμα.

Η μόνη «γλώσσα» που καταλαβαίνει η Τουρκία είναι αυτή της πραγματικής και όχι της «λεκτικής» αποτροπής: Κατάρριψη των αεροσκαφών και καταβύθιση των πλοίων που παραβιάζουν την εθνική μας κυριαρχία.

Όπως θα είχε ήδη πράξει οποιοδήποτε κυρίαρχο κράτος στον κόσμο».

