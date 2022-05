Κοινωνία

Συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Πολυμελής σπείρα με «πλούσια» δράση σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και των νοτίων προαστίων.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, εγκληματική οργάνωση που αφαιρούσε συστηματικά εξαρτήματα από αυτοκίνητα και δραστηριοποιείτο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες 23-5-2022, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την ανωτέρω Υπηρεσία, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 12 μέλη της, εκ των οποίων 7 αλλοδαποί και 5 Έλληνες. Αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη και αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Για την εξάρθρωση της συμμορίας προηγήθηκε πολύμηνη ενδελεχής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκε η δράση της, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2022 και ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της.

Όπως διαπιστώθηκε, η δραστηριοποίηση της συμμορίας στην αφαίρεση εξαρτημάτων από συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων και στη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών όπως κάνναβη, κοκαΐνη, MDMA, ECSTACY, εκτείνετο κυρίως στις περιοχές του Βύρωνα, της Καισαριανής και του Παγκρατίου καθώς και στα Νότια Προάστια.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας εντόπιζαν σχεδόν αποκλειστικά Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας και με τη χρήση είτε διαρρηκτικών εργαλείων είτε με μερική στρέβλωση στις θύρες αυτών, αποκτούσαν πρόσβαση στον εσωτερικό τους χώρο και αφαιρούσαν εξαρτήματα-ανταλλακτικά (τιμόνια, λεβιέ ταχυτήτων, στροφόμετρα, προφυλακτήρες, πλαστικά μέρη κ.τ.λ.), τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Επιπλέον, τα μέλη της οργάνωσης στις μεταξύ τους συνομιλίες, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες λέξεις – φράσεις και ορολογίες.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν:

61 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα

40 συναλλαγές – διακινήσεις ναρκωτικών ουσιών

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, διενεργήθηκαν 19 έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους (καβάτζες) των μελών της οργάνωσης, στις περιοχές του Αγίου Δημητρίου, Παγκρατίου, Γλυφάδας, Βύρωνα, Ζωγράφου, Καισαριανής και Δάφνης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

3 μοτοσυκλέτες

3 μαχαίρια

ηλεκτρικός εκκενωτής (tazer)

πτυσσόμενη ράβδος

πιστόλι -ρεπλίκα

το χρηματικό ποσό των -41.815- ευρώ

κοκαΐνη βάρους -56,3- γραμμαρίων

κάνναβη, σε μορφή πλάκας σοκολάτας βάρους -351- γραμμαρίων

κάνναβη βάρους -221,7- γραμμαρίων

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη βάρους -38,4- γραμμαρίων

κάνναβη με αναμειγμένο καπνό βάρους -141- γραμμαρίων

3 αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα κάνναβη

ζυγαριά ακριβείας

5 κινητήρες I.X.E. αυτοκινήτων

πλήθος από εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων (καθίσματα, τιμόνια, προφυλακτήρες, κοντέρ, καθρέπτες, λεβιέ ταχυτήτων, φανάρια πορείας, φινιστρίνια, μοχλοί χειρισμού συστημάτων φωτισμού, θύρες εισόδου και αποσκευών, συστήματα αναδίπλωσης κουκούλας, αποθηκευτικά συρτάρια, ηχοσυστήματα, ταχύμετρα, οθόνες πλοήγησης κ.τ.λ.)

πλήθος μεταλλικών εργαλείων

17 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

