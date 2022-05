Κόσμος

Λίβερπουλ: 12χρονος δολοφόνησε 14χρονη

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος με ανήλικους δράστη και θύμα.

Ένοχος για τη δολοφονία μία 12χρονης βρέθηκε ένας 14χρονος, στο Λίβερπουλ, της Αγγλίας.

Το παιδί, το οποίο δεν κατανομάστηκε, λόγω της ηλικίας του, υποστήριξε ότι, μαχαίρωσε κατά λάθος την Άβα Γουάιτ (Ava White), μετά από καβγά που είχαν για μια σειρά βίντεο Snapchat, στο κέντρο της πόλης, στις 25 Νοεμβρίου 2021.

Στην απολογία του, ενώπιον του δικαστηρίου, παραδέχθηκε ότι, είχε στην κατοχή του το μαχαίρι, αρνούμενος τη δολοφονία και την ανθρωποκτονία.

Όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την καταδίκη του ανήλικου για τις κατηγορίες της δολοφονίας – μετά από δύο ώρες σύσκεψής τους – οι πάνω από 20 συγγενείς του κοριτσιού, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η Άβα υπέκυψε αφού δέχθηκε δύο μαχαιριές στο λαιμό, αμέσως αφού άναψαν τα χριστουγεννιάτικα φώτα στο Λίβερπουλ και σύμφωνα με τους κατήγορους, το κορίτσι λίγο πριν από το θάνατό του είχε «την ώρα της ζωής του με τις φίλες του».

Στο δικαστήριο ακούστηκε ηχητικό ντοκουμέντο 14χρονης φίλης του κοριτσιού που έλεγε ότι η παρέα είχε μοιραστεί λίγη βότκα και «έκαναν βλακείες», όταν είδαν φώτα από κινητά τηλέφωνα καμερών και συνειδητοποίησαν ότι, τους τραβούσε μια παρέα αγοριών, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος.

Η Άβα και μια φίλη της, τους πλησίασαν ζητώντας τους να σταματήσουν να τις τραβάνε και να σβήσουν τα βίντεο και στη συνέχεια κι άλλα κορίτσια, καθώς και δύο αγόρια πήγαν μαζί τους.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται η Άβα να σπρώχνει τον 12χρονο, ο οποίος σηκώνει το χέρι του, κρατώντας «αντικείμενο που αντανακλά το φως». Στη συνέχεια εκείνος τρέχει κι η άτυχη ανήλικη βάζει τα χέρια στο λαιμό της.

Ο παθολόγος της Αστυνομίας είπε ότι, ο θάνατός της προήλθε από τραύμα στο λαιμό της, το οποίο ήταν 5-6 εκατοστά και βρισκόταν στην αναπνευστική οδό και την κεντρική τη αρτηρία, προκαλώντας της θανατηφόρο αιμορραγία.

Ο ίδιος είπε ότι, χρησιμοποιήθηκε υπερβολική δύναμη στην επίθεση.

Το μαχαίρι βρέθηκε αργότερα σε κάδο, ενώ ο δράστης φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας να βγάζει selfies με τους φίλους του, σε μαγαζί από το οποίο αγόρασαν βούτυρο.

Συνελήφθη στις 22:30 το ίδιο βράδυ, κι αφού αρνήθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο, κατηγόρησε έναν άλλο φίλο του για το μαχαίρωμα. Παραδέχθηκε ότι ήταν στο κέντρο της πόλης, μόνο αφού είδε το βίντεο από τις κάμερες.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί αργότερα.

