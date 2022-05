Οικονομία

Βουλή – λογαριασμοί ρεύματος: Κατατέθηκε η τροπολογία για επιστροφή έως 600 ευρώ

Στην ίδια τροπολογία και η έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για τα υπερκέρδη.

Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, με τη μορφή τροπολογίας, η ρύθμιση με την οποία παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και άρθρο που προβλέπει την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για τα υπερκέρδη.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο "Εθνικός Κλιματικός Νόμος" η συζήτηση του οποίου στην Ολομέλεια της Βουλής αρχίζει σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022.

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο, κατατέθηκε και η τροπολογία με την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική εξαίρεση από την αναδάσωση των εκτάσεων εκείνων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, αλλά στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί δεν εμφανίζονται να έχουν τον χαρακτήρα και τη μορφή δασών ή δασικών εκτάσεων.

