Θεσσαλονίκη – βενζίνη: “Κίνημα δεν πληρώνω” στα πρατήρια!

Μόδα…. γίνεται το φαινόμενο οδηγοί να φουλάρουν το αυτοκίνητο τους και να φεύγουν με πατημένο γκάζι χωρίς να πληρώσουν.

Η ακρίβεια στα καύσιμα και η εντεινόμενη αβεβαιότητα για την ολοένα αυξανόμενη άνοδο στις τιμές των βενζινάδικων έχουν οδηγήσει επιτήδειους σε νέες… μεθόδους ώστε να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους και στη συνέχεια να εξαφανίζονται με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Οι εν λόγω πρακτικές σε συνάρτηση με τη σημαντική πτώση της τάξης του 30% στην κατανάλωση στα καύσιμα, έχουν σφίξει για τα καλά τη θηλιά στον λαιμό των βενζινοπωλών. Για πολλούς μάλιστα, ένα φουλάρισμα των 100 ευρώ ισούται με καθαρό μεροκάματο μιας ημέρας και για ακόμη περισσότερους ίσως και δύο.

Το μέλος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης (ΕΝΒΕΘ), Γιώργος Γαβριηλίδης τόνισε στο ThessToday.gr ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για τους επιχειρηματίες του κλάδου, ωστόσο, τώρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Πονάει περισσότερο. Ένα τέτοιο περιστατικό να έχουμε κάθε ημέρα, “τελειώσαμε”. Ενδεικτικά, τα 100 ευρώ που μπορεί να βάλει κάποιος στο όχημά του σε συσχέτιση με το πολύ χαμηλό κέρδος που έχουμε πλέον, ισούται με ένα μεροκάματο και για πολλούς ακόμη και δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γαβριηλίδης συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι η πρακτική του «βάζω βενζίνη και εξαφανίζομαι» σε συνδυασμό με την καταναλωτική ξηρασία ενδεχομένως οδηγήσει σε αλυσιδωτά λουκέτα, κυρίως για τις επιχειρήσεις, που όπως υπογραμμίζει, «λειτουργούν με νομιμότητα».

«Η κατανάλωση σε σχέση με τον Μάιο του 2021 έχει πέσει κατά 30%. Όταν υπήρχε ισονομία και λογικές τιμές στις υπόλοιπες υποχρεώσεις δεν αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Πλέον με το ρεύμα να κοστίζει ακριβά, όπως και το αέριο -αλλά και πολλά ακόμη βασικά προϊόντα- τότε αλυσιδωτά φτάνει και στον δικό μας τον κλάδο. Είναι πολύ πιθανόν το προσεχές διάστημα να μπουν πολλά λουκέτα αν δεν αλλάξει η κατάσταση», δήλωσε το μέλος της ΕΝΒΕΘ.

Ο δυνητικός αντίκτυπος στο σταδιακό στραγγάλισμα του κλάδου σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. «Ένα “καθαρό” πρατήριο το οποίο είναι τίμιο, πρέπει να πολεμήσει με το πλαφόν της κυβέρνησης, τα μεγάλα έξοδα, ενώ τίθεται αντιμέτωπο και με τη λαθρεμπορία, από την οποία αιμορραγεί και εξαιτίας της χάνει πελατεία. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι οδηγούν κάποια στιγμή στην πλήρη εξαφάνιση αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται από οικογενειάρχες», επεσήμανε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά καιρούς η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαρθρώσει κυκλώματα νοθευμένης βενζίνης, όπου μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών δελτίων αποστολής μετέφεραν χημικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, νοθεύοντας καύσιμα στα πρατήρια. Η εν λόγω δράση σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη φέρνει σε πλεονεκτική θέση τα συγκεκριμένα καταστήματα, καθώς λόγω της αμφιβόλου ποιότητας καυσίμου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά την τιμή στη βενζίνη και στο αέριο, έναντι των «καθαρών» όπως αναφέρει επιχειρήσεων, που καλούνται να συμβαδίσουν με την αγορά και να εκτινάξουν την τιμή τους πάνω από τα 2.20 ευρώ το λίτρο.

«Το κυριότερο πρόβλημα είναι τα πρατήρια που πουλάνε ανεξήγητα… φτηνά. Μπορεί να μπαίνει ο κάθε καταναλωτής στην ιστοσελίδα του υπουργείου και να βλέπει τις τιμές του διυλιστηρίου. Αν ένα πρατήριο πουλάει κάτω από έξι λεπτά -σύμφωνα με το κέρδος του-, κάτι “μυρίζει”», σημείωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι «οι υπόλοιποι είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στο κυβερνητικό πλαφόν, το οποίο μας προκαλεί ένα ακόμη πρόβλημα στην προμήθεια καυσίμων, με τιμές που ξεπερνούν ακόμη και το 30%. Όλα αυτά είναι λεφτά και κοστίζουν ακριβά».

