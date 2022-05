Συνταγές

Τραγανά καλαμαράκια τηγανητά από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μοιράζεται τα μυστικά του που απογειώνουν την γεύση και μια συνταγή για ένα εξαιρετικό συνοδευτικό.

Μια υπέροχη συνταγή για ένα απο τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά φαγητά, τα τηγανητά καλαμαράκια, μοιράστηκε με τους τηλεθατές ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο Πέτρος Συριγος μοιράστηκε μάλιστα τα μυστικά του, για να γίνουν τραγανά τα τηγανητά καλαμαράκια, προσφέροντας μεγαλύτερη απόλαυση σε όσους τα γευτούν, μαζί με την συνταγή για ένα εξίσου νόστιμο συνοδευτικό.

Καλαμαράκια τηγανητά: Τα υλικά και η συνταγή:

3 τμχ καλαμάρι

200 γρ αλεύρι γ.ο.χ

60 γρ κορν φλαουρ

Αλάτι

Καλαμποκελαιο για το τηγάνισμα

Καλαμαράκια τηγανητά όπως στις ταβέρνες – Η συνταγή: Καθαρίζουμε τα καλαμάρια μας. Δεν βγάζουμε την εξωτερική πέτσα από το καλαμάρι. Βάζουμε τα καλαμάρια σε ένα σουρωτήρι με ένα ταψάκι από κάτω και τα βάζουμε στο ψυγείο χωρίς να τα σκεπάσουμε. Όσο πιο πολύ ώρα το αφήσουμε στο ψυγείο τόσο το καλύτερο, ακόμα και ένα βράδυ. Τα καλαμάρια πρέπει να είναι στεγνά πριν το τηγάνισμα. Αν θέλουμε να τα κάνουμε πιο γρήγορα τα τα στεγνώνουνε πολύ καλά σε χαρτί. Σε ένα ταψάκι ανακατεύουμε το αλεύρι με το κορν φλαουρ. Προσοχή!Δεν αλατίζουμε το καλαμάρι πριν το τηγάνισμα. Πανάρουμε καλά με το αλεύρι τιναζουμε πολύ καλά και τηγανίζουμε σε πολύ δυνατό λάδι. Όταν είναι έτοιμα βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και αλατίζουμε.

Καλαμαράκια τηγανητά – Συνοδευτική σάλτσα: 4 κτς μαγιονέζα

Αλάτι

1/2 σκ σκόρδο

Μαιντανο

1 κτς ψιλοκομμένη Κάπαρη Συνοδευτικό για καλαμαράκια τηγανιτά: Βάζουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή 6χρονου – Πατέρας στον ΑΝΤ1: Πήρα το παιδί γιατί η μάνα του δεν το πήγαινε στο γιατρό (βίντεο)

Περσικός Κόλπος: Αγωνία για τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων (εικόνες)

Μωβ μέδουσα: Πού εντοπίζεται - Πώς θα προφυλαχθούμε