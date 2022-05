Life

“The 2Night Show”: Γυναικεία υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Μια επιτυχημένη επιχειρηματίας και μια νεαρή τραγουδίστρια υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο στούντιο της εκπομπής.



Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Δέσποινα Μοιραράκη. H επιτυχημένη επιχειρηματίας, με το ιδιαίτερο ταλέντο στις πωλήσεις και το ανεξάντλητο «χρωματολόγιο» στην ορολογία της, μοιράζεται στιγμές, που καθόρισαν την πορεία της ζωής της.

Μεταξύ άλλων, θυμάται τα νεανικά της χρόνια, το ξεκίνημά της όταν για πρώτη φορά αντίκρισε αντίκες στο Γιουσουρούμ, τους πλειστηριασμούς που έκανε στο Μοναστηράκι με το σφυράκι της μητέρας της, αλλά και τα σπάνια αντικείμενα που πέρασαν από τα χέρια της. Επίσης, μιλάει, με ενθουσιασμό, για τη νέα της εκπομπή «Cash or Trash» και στέλνει το μήνυμά της στον Τάκη Ζαχαράτο. Τέλος, δεν μπορεί να αντισταθεί και «πουλάει» το περσικό χαλί του πλατό, με τον τρόπο που μόνο η ίδια ξέρει!

Καλεσμένη του Γρηγόρη στο αποψινό «The 2night Show» και η Άσπα. Η νεαρή τραγουδίστρια που «αναγεννήθηκε» καλλιτεχνικά, μέσα από τις «Στάχτες» της, μιλάει για την αναπάντεχη επιτυχία του τραγουδιού της και θυμάται στιγμές από τη ζωή της. Τα παιδικά χρόνια με τον αδελφό της Mad Clip, την αγάπη για τη μουσική που της μετέδωσε, το τραγούδι που έγραψαν μαζί και την επιθυμία της να το μοιραστεί με τον κόσμο. Η όμορφη Άσπα, που εργάζεται σε ξενοδοχείο, εξηγεί γιατί δεν εγκαταλείπει προς το παρόν τη βασική της δουλειά και με τη μελωδική φωνή της τραγουδά live στο πλατό της εκπομπής τις «Στάχτες» της!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

