“Το Πρωινό” - Mad Clip: το CD μετά θάνατον, ο παππούς του και η… Αρετή!

Η τελευταία δουλειά του καλλιτέχνη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Τι αναφέρει ο παππούς του για τα δικαιώματα των έργων του και τα λεφτά που άφησε πίσω ο καλλιτέχνης.

Θέλοντας να τιμήσουν μετά θάνατον τον Mad Clip, οι συνεργάτες του και η οικογένειά του αποφάσισαν να κυκλοφορήσει το τελευταίο του CD, me τίτλο «Money And Drugs Can't Live In Poverty», την φράση από το ακρωνύμιο της οποίας πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα.

Το «Money And Drugs Can't Live In Poverty» θα είναι διαθέσιμο στις 29 Απριλίου και θα περιλαμβάνει κάποια κομμάτια που ο Mad Clip είχε ηχογραφήσει πριν το τραγικό τροχαίο, καθώς και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες της trap, όπως οι Light και FY.

Την Τρίτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο παππούς του Mad Clip, με αφορμή την κυκλοφορία μετά θάνατον του δίσκου του καλλιτέχνη, λέγοντας «Εκείνο που ξέρω είναι ότι η μάνα του έχει κάποιοι δικηγόρο και είπε θα παίρνουμε κάποια δικαιώματα από τα καινούρια τραγούδια… Ττα παλιά πάνε. Ο πατέρας έχει παραιτηθεί, είναι μάνα και κόρη τώρα», ενώ επανέλαβε τις αιχμές του σχετικά με τα χρήματα του Mad Clip.

Προσέθεσε πως «στις 17 του μηνός θα έρθει αυτός ο μάνατζερ από την Αμερική και μου είπε ότι θα φωνάξουν και εμένα. Εγώ και η γιαγιά του θέλουμε να ακούμε τα τραγούδια του, μας αρέσουν τα τραγούδια του. εκτός από εκείνο που έχει γράψει για εκείνη την Αρετή».

