Roland Garros - Σάκκαρη: Ήττα και αποκλεισμός στον β' γύρο

Η Ελληνίδα τενίστρια προδόθηκε από τα λάθη της και ηττήθηκε στον 2ο γύρο από την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα.

Πολύ νωρίτερα του αναμενομένου ολοκληρώθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα τενίστρια προδόθηκε από τα λάθη της (37 έναντι 22) και ηττήθηκε στον 2ο γύρο από την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα (Νο 81 στον κόσμο) με 7-6 (5), 7-6 (4), με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το γαλλικό γκραν-σλαμ, όπου πέρυσι είχε φτάσει «μια ανάσα» από τον τελικό και φέτος είχε πολλές ελπίδες να επαναλάβει ανάλογη πορεία, δεδομένου και του αποκλεισμού αρκετών φαβορί.

Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ άσχημα για τη Σάκκαρη, η οποία κέρδισε μόλις έναν πόντο στα τρία πρώτα γκέιμ και βρέθηκε από νωρίς να... κυνηγάει στο σκορ. Η Μούχοβα βρήκε εξαιρετικό ρυθμό στο σερβίς της, αλλά τέσσερα συνεχόμενα αβίαστα λάθη της έδωσαν τη δυνατότητα στην Ελληνίδα να φτάσει σε break point στο 4-2. Δεν εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και έχασε το γκέιμ, όμως στη συνέχεια έσωσε τρία σετ-μπολ στο δικό της σερβίς και χάρη σε δύο διαδοχικά double faults της Τσέχας μείωσε σε 5-4, ισοφαρίζοντας τα break. Η Μούχοβα έφτασε σε νέο σετ-μπολ, η Σάκκαρη το «έσβησε» και αυτό και κράτησε το σερβίς της, φέρνοντας το πρώτο σετ σε ισορροπία (5-5). Η Τσέχα ξαναπήρε το προβάδισμα και τα λάθη της 26χρονης Ελληνίδας της έδωσαν ακόμη τρία σετ-μπολ, με το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο: η Μαρία Σάκκαρη βρήκε τον τρόπο να μείνει «όρθια» και τελικά να στείλει το πρώτο σετ στο τάι-μπρέικ. Εκεί οι δύο παίκτριες πήγαν χέρι-χέρι ως το 5-5, όπου η Μούχοβα κατόρθωσε να κερδίσει δύο σερί πόντους και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του σετ, μετά από 68 λεπτά.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε... ισορροπία του τρόμου, με τις δύο τενίστριες να έχουν πολλά προβλήματα στο σερβίς και τα break να πέφτουν... βροχή: πρώτα η Μούχοβα (2-1), μετά η Σάκκαρη (2-2), ξανά η Τσέχα (3-2, σε γκέιμ που κράτησε 11,5 λεπτά!), νέα «απάντηση» από τη Μαρία (4-4), που στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με άλλα δύο break points, αλλά μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της και να προηγηθεί 5-4 και 6-5, χωρίς να μπορέσει να τελειώσει το σετ, που κρίθηκε και αυτό στο τάι-μπρέικ. Εκεί η 25χρονη Τσέχα προηγήθηκε 3-0, η Ελληνίδα τενίστρια ισοφάρισε σε 4-4, αλλά η Μούχοβα πήρε τρεις συνεχόμενους πόντους και πανηγύρισε την πρόκριση στον 3ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα (νίκησε 6-4, 6-1 την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία).

