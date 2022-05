Κοινωνία

Πειραιάς: 5χρονη βρέθηκε λιπόθυμη στην θάλασσα - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ποιος και πως εντόπισε το κοριτσάκι μεσα στην θάλασσα. Στελέχη του Λιμενικού έσπευσαν κοντά του και του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.



Στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων, νοσηλεύεται 5χρονο κορίτσι που εντοπίστηκε, χθες το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του από τον πλοίαρχο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου " Αγ.Νεκτάριος" εντός της θαλάσσιας περιοχής Αργοσαρωνικού στον κεντρικό λιμένα του Πειραιά.

'Αμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν και ανέσυραν την ανήλικη, στην οποία παρείχαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CARPA), με αποτέλεσμα την ανάκτηση των αισθήσεών της.

Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας "Αγιος Παντελεήμων", συνοδεία στελέχους του λιμενικού, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού", όπου νοσηλεύεται.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 37χρονη μητέρα της μικρής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πειραιά στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

